РГС Банк запустил маркетплейс по продаже и покупке автомобилей

Любую модель авто можно подобрать точно по своему запросу: отсортировать по цене, комплектации и техническим характеристикам, выбрать понравившийся цвет и забронировать онлайн. Клиент при этом получит уже зафиксированную стоимость сделки в зависимости от пакета выбранных им услуг. Приехать в салон нужно будет всего один раз — закончить оформление покупки и забрать свой новый автомобиль.

Среди первых партнеров платформы Bankauto.ru в Москве — дилерские центры Автогермес, Авторусь, АвтоСпецЦентр, АвтоцентрСити, У Сервис+, Овод Центр, RTD Service, Торгмаш и др. В текущем году также планируется начать сотрудничество с крупнейшими дилерскими сетями в городах-миллионниках.

В каталоге уже представлены 3,9 тысяч автомобилей 24 брендов по новым машинам и 52 брендов — по авто с пробегом. В рамках проекта РГС Банк планирует сотрудничать со всеми брендами, присутствующими сегодня на российском рынке.

«РГС Банк сегодня — это единственный в России банк, полностью ориентированный на автомобилистов и компании из сферы автобизнеса. Порядка 50% процентов продаж к 2022 году мы планируем осуществлять через онлайн-каналы. Цифровой банк, в свою очередь, подразумевает переход от традиционной бизнес-модели с вертикальной интеграцией к построению омниканальной модели продаж, где важную роль будет играть как раз маркетплейс Bankauto.ru — e-commerce платформа для профессиональных участников авторынка и потребителей, которая совместит в одном месте банковские и небанковские сервисы. Мы хотим быть не просто банком для автомобилистов, мы становимся цифровой платформой, ориентированной на сегмент автобизнеса», — отметил Президент — Председатель Правления РГС Банка Алексей Токарев.

ПАО «РГС Банк», ОГРН 1027739004809, 107078, Москва, ул. Мясницкая, 43,2.