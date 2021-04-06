Как, покупая подержанный автомобиль, быстро понять, не «умирает» ли АКП

При выборе бэушного автомобиля не стоит торопиться сразу же везти его в сервис на диагностику. Возможно, после некоторых проверок на месте, это попросту не понадобится. Например, понять в каком состоянии автоматическая коробка передач можно, задав неудобные вопросы владельцу и проведя некоторые тесты на месте.

Тест на аккуратность предыдущего владельца довольно простой. При большом пробеге автомобиля всего-то нужно поинтересоваться у него о том, когда проводилась замена масла в АКП и есть ли подтверждающие документы. Рачительный хозяин собирает все чеки, и ему нечего скрывать. А вот если вам говорят, что меняли, но чеков не осталось — это повод задуматься. Начинать напрягаться стоит и когда на одометре солидный километраж, а владелец вам говорит, что в АКП не лазил.

Тревожный звоночек — если владелец автомобиля не желает покататься с вами на авто, чтобы вы удостоверились, что коробка не пинается ни на холодную, ни будучи хорошо прогретой. Кстати, короткая поездка, увы, может не выявить недостатков, потому как пара-тройка километров незначительно прогреют масло. А нужно, чтобы автомат поработал хорошенечко.

Плавный разгон, торможение, а потом и мощный рывок с места, интенсивное ускорение с использованием разных передач и, конечно же, пробочный режим — переключение передач не должно ощущаться столь ръяно. Также не должно быть вибраций, дерганья и пинков, а также просадки оборотов или их нестабильности. Если вышеперечисленные аномалии присутствуют, то коробке требуется ремонт, и, далее, все зависит от вас. Готовы ремонтировать — требуйте скидку, соразмерную грядущим тратам. Нет? То и не связывайтесь.