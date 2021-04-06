Как, покупая подержанный автомобиль, быстро понять, не «умирает» ли АКП

При выборе бэушного автомобиля не стоит торопиться сразу же везти его в сервис на диагностику. Возможно, после некоторых проверок на месте, это попросту не понадобится. Например, понять в каком состоянии автоматическая коробка передач можно, задав неудобные вопросы владельцу и проведя некоторые тесты на месте.
Тест на аккуратность предыдущего владельца довольно простой. При большом пробеге автомобиля всего-то нужно поинтересоваться у него о том, когда проводилась замена масла в АКП и есть ли подтверждающие документы. Рачительный хозяин собирает все чеки, и ему нечего скрывать. А вот если вам говорят, что меняли, но чеков не осталось — это повод задуматься. Начинать напрягаться стоит и когда на одометре солидный километраж, а владелец вам говорит, что в АКП не лазил.
Тревожный звоночек — если владелец автомобиля не желает покататься с вами на авто, чтобы вы удостоверились, что коробка не пинается ни на холодную, ни будучи хорошо прогретой. Кстати, короткая поездка, увы, может не выявить недостатков, потому как пара-тройка километров незначительно прогреют масло. А нужно, чтобы автомат поработал хорошенечко.
Плавный разгон, торможение, а потом и мощный рывок с места, интенсивное ускорение с использованием разных передач и, конечно же, пробочный режим — переключение передач не должно ощущаться столь ръяно. Также не должно быть вибраций, дерганья и пинков, а также просадки оборотов или их нестабильности. Если вышеперечисленные аномалии присутствуют, то коробке требуется ремонт, и, далее, все зависит от вас. Готовы ремонтировать — требуйте скидку, соразмерную грядущим тратам. Нет? То и не связывайтесь.
Однако если коробка работает ладно, можно ехать на диагностику, где на яме или подъемнике необходимо слить небольшое количество горячего масла для еще нескольких тестов. Вам вполне хватит и 50 грамм.
Слитое масло должно остыть. После чего его нужно, сперва, понюхать для того, чтобы удостоверится, что оно пахнет именно маслом. При визуальном осмотре «трансмиссионка» должна быть хоть и темной, но при этом сохранять свою прозрачность. А если предусмотрено конструкцией «автомата», то необходимо проверить и уровень смазки в нем.
При визуальном осмотре нижней части трансмиссии не должно быть подтеков. Протечка может быть на стыке поддона, если тот меняли. Кстати, это будет заметно, например, по используемому при этом герметику, который в заводских условиях наносится более аккуратно. Если заметили что-то подозрительное, можно допросить об этом владельца, который только что вам рассказывал, что в коробку не залазил.
Обязательно сделайте компьютерную диагностику коробки передач, чтобы посмотреть ошибки и, возможные корректировки. Также стоит обратить внимание на такой параметр, как «количество циклов прогрева после последнего сброса ошибок». В идеален он должен ровняться 100. Это означает, что ошибки давно не сбрасывались. И если мастер таковых не обнаружил, то агрегат — рабочий.
А вот цифры меньше «сотни» означают, что ошибки были, и их сбрасывали. И диагност без труда скажет, когда это делалось. Вопросы к владельцу не заставят себя долго ждать, если цифры стремятся к единице. Это означает, что ошибки сбрасывались буквально на днях.
Помните: автомобиль стоит далеко не малых денег. И прежде, чем отдать их, вы вправе целиком и полностью обследовать понравившуюся вам машину. Разумеется, лучше всего сделать полномасштабную диагностику в специализированном техцентре. Однако, порой, автомобиль и его владелец ведут себя так, что поездка на СТО станет лишней тратой времени и денег.