Стартовал прием заказов на обновленный Lexus LS

В ходе рестайлинга Lexus LS получил новый бампер и решетку радиатора в затемненном исполнении. Передние фары виде буквы L оснащены адаптивной системой дальнего света BladeScan. Дополнительные решетки на нижнем бампере получили квадратную форму, чтобы визуально подчеркнуть ширину кузова.

В версии LS 500 флагманский седан оснащен двигателем V6 с двойным турбонаддувом, агрегированным с 10-ступенчатой АКП. У обновленной версии машины изменена форма лопастей турбины и переработаны элементы управления открытием перепускного клапана. Тем самым организовано более точное управление давлением наддува и острый отклик на педаль акселератора.

Модернизация алгоритма управления впрыском топлива в и новая форма верхней части поршней позволили эффективнее обогащать топливо-воздушную смесь, что привело к уменьшению шума от двигателя в салоне. Модернизация адаптивной подвески Lexus LS улучшила комфорт при движении по неровному покрытию.

В салоне сенсорный экран размером 12,3 дюйма теперь расположен ближе и под углом к водителю. Его оснастили новой «клавишей» для мгновенного доступа к часто используемым элементам управления. Все вспомогательные переключатели на рулевом колесе теперь выполнены в единой черной гамме и сменили форму. Аналогичные пертурбации произошли и с блоком управления климатом.

Обновленный LS 350 доступен для заказа по цене от 7,147 млн рублей, а LS 500 от 9,514 млн рублей.