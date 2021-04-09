Что лучше за миллион рублей: тест-драйв Hyundai Solaris и Lada Vesta

Синева в экстерьере сравниваемых Lada Vesta и Hyundai Solaris стала не единственным «великим уравнителем». Пожалуй, один из самых главных параметров обеих машин — цена — в данном случае практически идентична: чуть более 1 млн. рублей. Если точнее, то Lada Vesta в комплектации Exclusive стоит 1,027 млн, а Hyundai Solaris в версии «10 лет» — 1,081 млн. Разница в 50 000 рублей на фоне прайса «за миллион» существенна, если платишь за машину сразу всю сумму. А когда приобретаешь в кредит — лишний «полтинник» в ежемесячном платеже практически незаметен.
И с технической точки зрения модели крайне близки. У обеих под капотами — 1,6-литровые бензиновые моторы. Правда, у Vesta мощность силового агрегата равна 113 л. с., а у Solaris на 10 «кобыл» больше — 123. С трансмиссиями тоже паритет, вроде как: вариатор у Lada и 6-ступенчатый классический «автомат» у Hyundai. Вот при таких исходных и стали мы сравнивать эти автомобили.
По поводу внешности сразу оговоримся: навязывать читателю свои взгляды на эстетику обеих автомобилей принципиально не станем. По большому счету, это дело личного вкуса. Как говорится: кому-то нравится попадья, а кому-то попова дочка. Скажем лишь, что по дизайну экстерьера модели, в принципе стоят друг друга, а как оно кому — ориентируйтесь по фото.
Что касается салонов машин, то Solaris производит более «богатое» впечатление. Хотя бы за счет по-современному «висящего» в верху центральной консоли монитора «мультимедийки». У Vesta цветной тачскрин аналогичного назначения в более традиционном стиле «утоплен» в переднюю панель.
Прибораная панель у каждого из испытуемых выполнена в собственном стиле. Как бы то ни было, но и три «отдельных» циферблата у отечественного авто, и «общая приборка» корейского, считываются водителем одинаково неплохо. С точки зрения общей эргономики водительского места, оба «бюджетника» также идут ноздря в ноздрю. Разве что пластмасса, примененная для отделки интерьера Solaris, выглядит и ощущается тактильно, как более «дорогая».
Но стоит вспомнить об опциях у этих практически равных по цене машин, как обнаруживаешь, что Vesta упакована ими заметно круче, нежели Solaris. Чтобы особо не растекаться мыслью по древу, перечислю лишь те из них, которых нет у «корейца» и есть у «россиянина» за примерно ту же цену.
Итак, Lada может похвастаться электрообогревом лобового стекла, круиз-контролем, подогревом задних сидений, камерой заднего вида, а также полноценной запаской. Само-собой разумеется, что прочие опции, типа электрообогрева руля, климат-конторля и прочих, присутствуют в обеих машинах. А те, которых не оказалось у «нашего» Solaris, предусмотрены лишь в более дорогих версиях корейского «бюджетника».
Vesta, к тому же, более благосклонна к задним пассажирам. Для них она располагает большим местом для ног. Ради фотофиксации этого факта я установил в обеих машинах водительское сиденье в наиболее удобную для себя позицию — максимально назад и вверх. Каково при этом было бы ногам сидящего за водителем пассажира, можно догадаться благодаря присутствующей в кадре в качестве ориентира стандартной бутылке с водой.
Подобная разница в пространстве на заднем ряду достигнута, надо полагать, благодаря чуть большей колесной базе Vesta — 2635 мм против 2600 у Solaris. А вот в номинации объема багажных отсеков у обоих седанов все ровно — по 480 литров.
Что касается ходовых качеств машин, то тут, несмотря на явное превосходство в мощности мотора Solaris, все не столь однозначно, как можно было бы ожидать. Паспортные данные утверждают, что Vesta с этим двигателем и вариатором разгоняется до 100 км/ч за 11,3 секунды, а 123-сильный Solaris с АКП — за 11,2 секунды. Нормальный человек подобную разницу не заметит.
Но есть нюанс! В ходе совместных заездов двух машин выяснилось, что Vesta заметно бодрее откликается на нажатие педали газа. Так, при старте с места, пока корейский «автомат» еще о чем-то раздумывает, Lada уже начинает интенсивный (в меру своих 113-ти «силенок») разгон. Потом-то Solaris догоняет конкурента. Однако для активного маневрирования в дорожном заторе детище АВТОВАЗА показалось более приспособленным.
Что касается управляемости и свойств подвески, то к плюсам Solaris явно можно отнести плавность хода и меньшие крены в поворотах. При лучшей шумоизоляции, кстати. Зато «Веста» увереннее проходит ямы и колдобины. Подвеска у «россиянки» показалась более «дряблой» — с ее паразитными бабахами и остаточными колебаниями после проездов неровностей. Но при этом «пробить» ее практически невозможно. В отличии от амортизаторов и пружин Solaris.
Хотя, вполне возможно, что ощущение «расшатанной» ходовой у Lada Vesta вызвано не конструкцией, а самым настоящим износом. Ведь на ее одометре уже больше 20 000 км в руках безжалостных тест-драйверов, а «кореец» нам достался практически новым, с пробегом всего лишь около 1000 км.
С точки зрения топливной экономичности, нам больше понравилась Vesta. При езде по городу с его пробками, она потребляет примерно 8,2 литра на 100 км. Эти показания борткомпьютера подтверждаются и соотношением залитого АИ-92 и пробега. При точно таком же режиме движения по абсолютно тем же маршрутам Solaris показал расход на уровне 9,5—10 литров «на сотню». Да и на трассе отечественный аппарат (хоть и с японским вариатором в трансмиссии), продемонстрировал лучшую экономичность. На скоростях 100—120 км/ч Lada «ела» менее 5,5 литров на 100 км пробега, а Hyundai 6—6,2 литра.
В общем, не завидую я гражданину с миллионом рублей «в кармане», который окажется перед выбором между этими двумя моделями. Как вы уже поняли, несмотря на недочеты, а заодно и наши придирки, каждая из них хороша по-своему.