Что лучше за миллион рублей: тест-драйв Hyundai Solaris и Lada Vesta

Синева в экстерьере сравниваемых Lada Vesta и Hyundai Solaris стала не единственным «великим уравнителем». Пожалуй, один из самых главных параметров обеих машин — цена — в данном случае практически идентична: чуть более 1 млн. рублей. Если точнее, то Lada Vesta в комплектации Exclusive стоит 1,027 млн, а Hyundai Solaris в версии «10 лет» — 1,081 млн. Разница в 50 000 рублей на фоне прайса «за миллион» существенна, если платишь за машину сразу всю сумму. А когда приобретаешь в кредит — лишний «полтинник» в ежемесячном платеже практически незаметен.

И с технической точки зрения модели крайне близки. У обеих под капотами — 1,6-литровые бензиновые моторы. Правда, у Vesta мощность силового агрегата равна 113 л. с., а у Solaris на 10 «кобыл» больше — 123. С трансмиссиями тоже паритет, вроде как: вариатор у Lada и 6-ступенчатый классический «автомат» у Hyundai. Вот при таких исходных и стали мы сравнивать эти автомобили.

По поводу внешности сразу оговоримся: навязывать читателю свои взгляды на эстетику обеих автомобилей принципиально не станем. По большому счету, это дело личного вкуса. Как говорится: кому-то нравится попадья, а кому-то попова дочка. Скажем лишь, что по дизайну экстерьера модели, в принципе стоят друг друга, а как оно кому — ориентируйтесь по фото.