Почему в России возник ажиотажный спрос на полуприцепы-самосвалы

Фото: novoscan.ru.
Производство автомобильных полуприцепов в России резко пошло вверх: за январь-февраль 2021 года их выпуск вырос на 33%, а отгрузки увеличились еще больше — на 35%. Портал «АвтоВзгляд» выяснял, почему и какую прицепную технику активнее всего брали перевозчики.

Наибольший рост отгрузок, по данным портала «Росспецмаш-Стат», зафиксирован в сегментах самосвальных и тентованных полуприцепов, а также контейнеровозов — на 75, 60 и 33%, соответственно. По данным портала «АвтоВзгляд», резкий рост спроса на «самосвалы» возник из-за начала строительства трассы М12, так как подрядчикам понтребовалось большое количество подобной техники.

Кстати, любопытно, что перевозчики почти не покупают технику заграничного производства. Так, с 2018 года, когда российские власти ввели утилизационный сбор на прицепы и полуприцепы, доля заграничных моделей сократилась с 65 до 22%. Притом поставки подержанных экземпляров сократились практически полностью.

И еще немного позитивной статистики. С начала года российские перевозчики активно раскупают новые грузовики, притом рост наблюдается во всех сегментах — от легкого комтранса до многотонных большегрузов. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, с чем это связано, а также узнал, что представители бизнеса хотят и готовы покупать не только сами автомобили, но и пакетные решения для их эксплуатации.

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28 апреля 2021
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