Почему в России возник ажиотажный спрос на полуприцепы-самосвалы

Наибольший рост отгрузок, по данным портала «Росспецмаш-Стат», зафиксирован в сегментах самосвальных и тентованных полуприцепов, а также контейнеровозов — на 75, 60 и 33%, соответственно. По данным портала «АвтоВзгляд», резкий рост спроса на «самосвалы» возник из-за начала строительства трассы М12, так как подрядчикам понтребовалось большое количество подобной техники.

Кстати, любопытно, что перевозчики почти не покупают технику заграничного производства. Так, с 2018 года, когда российские власти ввели утилизационный сбор на прицепы и полуприцепы, доля заграничных моделей сократилась с 65 до 22%. Притом поставки подержанных экземпляров сократились практически полностью.

И еще немного позитивной статистики. С начала года российские перевозчики активно раскупают новые грузовики, притом рост наблюдается во всех сегментах — от легкого комтранса до многотонных большегрузов. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, с чем это связано, а также узнал, что представители бизнеса хотят и готовы покупать не только сами автомобили, но и пакетные решения для их эксплуатации.