«Газель» нового поколения: опубликованы первые фото

Когда эти машины появятся на дорогах страны, их можно будет издалека узнать по яркой бирюзовой окраске кабин — у нынешних нижегородских «полуторок» такого оттенка в гамме нет. При ближайшем рассмотрении будет заметно, что фары, капот, бампер и решетка радиатора — совсем иные. Впрочем, нюансы внешности мы могли рассмотреть на выставке «Комтранс» 2019 года.

В салоне — полностью новая передняя панель, прототип которой мы также видели на «Комтрансе». Из интересного подметим панель приборов с большим цветных дисплеем по центру. Также любопытны электропривод стояночного тормоза, перекроенный блок управления микроклиматом и кнопка отключения системы стабилизации — это значит, что ESP присутствует и в базовой версии.

На большом тачскрине медиасистемы хорошо различимы иконки навигационного приложения и штатной телематики. Наличие последней — однозначный плюс, так как сейчас возможностью удаленного мониторинга автомобиля интересуются не только огромные автопарки, но и небольшие компании-перевозчики. А рукоятка коробки передач, выполненная в формате джойстика, однозначно намекает на шестиступенчатую трансмиссию.

Логично предположить, что до старта серийного производства «Газели NN» осталось совсем немного времени.