Российская компания сделала самый дорогой тюнинг Tesla

Свое детище тюнеры назвали Caviar Model Excellence 24K и хотят выпустить всего 99 экземпляров такого поистине золотого электромобиля. Его основное отличие от стандартной «Теслы» заключается в том, что в отделке кузова и салона россияне применили золото 999-й пробы, то есть самого высшего качества.

Впрочем, речь идет не о целых деталях, отлитых из желтого металла, а лишь о позолоте по технологии, которую производитель назвал Double Electroplated. Таким образом, толщина золотого покрытия деталей экстерьера и рулевого колеса составляет не более семи микрон.

Что касается самой компании Caviar, то несмотря на российскую юрисдикцию, она позиционирует себя, как международная. У фирмы есть представительства в Великобритании, Южной Корее и Канаде, а число клиентов достигает 10 000 человек. Основное направление деятельности — производство и продажа ювелирной продукции.