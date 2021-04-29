Почему не следует покупать даже престижный подержанный внедорожник с «дизелем»

Фото из открытых источников
Когда хочется купить престижный внедорожник, всегда смущает, что его бензиновый двигатель прожорлив, да и мощность подчас избыточна. В этом случае очень привлекательно выглядит дизельный вариант, но не все так просто. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, почему покупка даже «крутого» премиального автомобиля на тяжелом топливе обернется массой серьезных проблем для владельца.

Про качество отечественного дизельного топлива ходят настоящие легенды, потому мы не будем на этом зацикливаться. Отметим лишь, что при выборе дизельного автомобиля обязательно нужна хорошая диагностика и осмотр состояния свечей накаливания. Ведь экономия на «соляре» может их быстро «убить», а также приговорить к замене форсунки, а еще забить грязью топливные магистрали.

BMW X5

Основные же проблемы кроются в конструктивных недостатках дизельных моторов. Скажем, на BMW X5 в кузовах E53 и E70 установлен 6-цилиндровый наддувный агрегат мощностью 184 л. с. На первый взгляд покупка такого экземпляра может показаться довольно выгодным приобретением, ведь при скромной мощности, тяговитый мотор отлично справляется с немалым весом «баварца». На самом же деле у этого мотора целый букет проблем. От плохой «соляры» быстро выходят из строя форсунки. Замена каждой обойдется в 20 000 рублей. А после 100 000 км пробега изнашивается цепь ГРМ, и за новый комплект придется отдать 15 000 рублей, плюс раскошелиться на работы по ее замене.

Фото из открытых источников

VOLVO XC90

Еще одни популярный внедорожник — Volvo XC90 продают с 5-цилиндровым «дизелем» D5244T. Так как пробег большинства подержанных «шведов» уже перевалил за 100 000 км, то внимания потребуют те же топливные форсунки, замена которых, как и на BMW, влетит в копеечку. Но главную опасность для покупателя представляет натяжитель поликлинового ремня. Если он заклинит, то ремень порвется, а его остатки могут попасть в привод газораспределительного механизма. Это может привести уже к перекосу ремня ГРМ или его разрыву, что автоматически означает смерть мотору.

Не забывайте и о том, что любой дизельный агрегат, особенно старый, тяжелее бензинового двигателя. Значит, нагрузка на ходовую часть автомобиля увеличивается. Со временем это сказывается на ресурсе сайлентблоков и рычагов передней подвески.

В конце отметим, что премиальные машины с «дизелем» почти всегда продавали в топовом оснащении, а это значит, что у таких экземпляров есть пневмоподвеска и сложная система полного привода, которая в любом случае потребует серьезных затрат на обслуживание.

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29 апреля 2021
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