Почему не следует покупать даже престижный подержанный внедорожник с «дизелем»

VOLVO XC90

Еще одни популярный внедорожник — Volvo XC90 продают с 5-цилиндровым «дизелем» D5244T. Так как пробег большинства подержанных «шведов» уже перевалил за 100 000 км, то внимания потребуют те же топливные форсунки, замена которых, как и на BMW, влетит в копеечку. Но главную опасность для покупателя представляет натяжитель поликлинового ремня. Если он заклинит, то ремень порвется, а его остатки могут попасть в привод газораспределительного механизма. Это может привести уже к перекосу ремня ГРМ или его разрыву, что автоматически означает смерть мотору.

Не забывайте и о том, что любой дизельный агрегат, особенно старый, тяжелее бензинового двигателя. Значит, нагрузка на ходовую часть автомобиля увеличивается. Со временем это сказывается на ресурсе сайлентблоков и рычагов передней подвески.

В конце отметим, что премиальные машины с «дизелем» почти всегда продавали в топовом оснащении, а это значит, что у таких экземпляров есть пневмоподвеска и сложная система полного привода, которая в любом случае потребует серьезных затрат на обслуживание.