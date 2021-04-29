Почему не следует покупать даже престижный подержанный внедорожник с «дизелем»

Про качество отечественного дизельного топлива ходят настоящие легенды, потому мы не будем на этом зацикливаться. Отметим лишь, что при выборе дизельного автомобиля обязательно нужна хорошая диагностика и осмотр состояния свечей накаливания. Ведь экономия на «соляре» может их быстро «убить», а также приговорить к замене форсунки, а еще забить грязью топливные магистрали.
BMW X5
Основные же проблемы кроются в конструктивных недостатках дизельных моторов. Скажем, на BMW X5 в кузовах E53 и E70 установлен 6-цилиндровый наддувный агрегат мощностью 184 л. с. На первый взгляд покупка такого экземпляра может показаться довольно выгодным приобретением, ведь при скромной мощности, тяговитый мотор отлично справляется с немалым весом «баварца». На самом же деле у этого мотора целый букет проблем. От плохой «соляры» быстро выходят из строя форсунки. Замена каждой обойдется в 20 000 рублей. А после 100 000 км пробега изнашивается цепь ГРМ, и за новый комплект придется отдать 15 000 рублей, плюс раскошелиться на работы по ее замене.
VOLVO XC90
Еще одни популярный внедорожник — Volvo XC90 продают с 5-цилиндровым «дизелем» D5244T. Так как пробег большинства подержанных «шведов» уже перевалил за 100 000 км, то внимания потребуют те же топливные форсунки, замена которых, как и на BMW, влетит в копеечку. Но главную опасность для покупателя представляет натяжитель поликлинового ремня. Если он заклинит, то ремень порвется, а его остатки могут попасть в привод газораспределительного механизма. Это может привести уже к перекосу ремня ГРМ или его разрыву, что автоматически означает смерть мотору.
Не забывайте и о том, что любой дизельный агрегат, особенно старый, тяжелее бензинового двигателя. Значит, нагрузка на ходовую часть автомобиля увеличивается. Со временем это сказывается на ресурсе сайлентблоков и рычагов передней подвески.
В конце отметим, что премиальные машины с «дизелем» почти всегда продавали в топовом оснащении, а это значит, что у таких экземпляров есть пневмоподвеска и сложная система полного привода, которая в любом случае потребует серьезных затрат на обслуживание.