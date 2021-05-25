В Россию привезли «дважды обновленный» Mercedes-Benz CLS

Кроме иных бамперов, «дважды обновленный» Mercedes-Benz седан получил новую решетку радиатора, затейливо скроенную из маленьких трехлучевых звездочек. А интерьерщики вообще ограничились только внедрением нового руля. И, конечно, по давно заведенной мерседесовской традиции, список отделочных материалов пополнился свежими позициями.

В России решено продавать только две версии. За 7 200 000 рублей можно взять полноприводную дизельную 350 d 4Matic, под капотом которой скрывается рядная «шестерка» объемом 2,9 литра мощностью 249 сил.

Для любителей машин «погорячее», есть седан Mercedes-AMG CLS 53 4Matic+. Ему полагаются трехлитровый бензиновый турбомотор с отдачей в 435 л. с. и полный привод с муфтой подключения передка. Но ценник — 8 530 000 «целковых».

Кстати, объявление цен на новый Mercedes-Maybach S-класса обернулось курьезом. Сначала на российском сайте «Мерседеса» появился конфигуратор. Правда, в качестве стартовой стоимости онлайн-калькулятор выводил немыслимые 84 130 200 рублей. Но потом автомобиль-мечта вдруг «подешевел» на 60 миллионов.