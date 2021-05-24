Из-за нового мотора LADA Granta начала «сильно трястись»

Как сообщает паблик Avtograd news в «ВКонтакте», в виду того, что на «Гранте» отсутствует подрамник, при работе двигателя на холостых оборотах на кузов передается излишняя вибрация. Поэтому сейчас службы, отвечающие за качество, принимают все меры для устранения внезапно обнаружившегося дефекта.

Между тем, еще много лет назад вазовцы признавались: при проектировании первой «Калины», из которой затем выросла «Гранта», конструкторы допустили серьезный просчет — ошиблись при расстановке опор силового агрегата, из-за чего водитель ощущает сильные вибрации на органах управления. Увы, но полностью вылечить врожденный дефект нельзя, можно лишь немного уменьшить вибрации правильным подбором «подушек». Скорее всего, этим сейчас и занимаются вазовские инженеры.

Любопытно, что на «Ларгусе» новый «восьмиклоп» ведет себя более чем примерно, при этом радуя отменной динамикой. С первой передачи пустая машина уверенно рвет с места. И судя по напористости — загрузи ее по самый «небалуйся», ехать будет ничуть не хуже.