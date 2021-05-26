BMW показала полноприводный M4 Competition

От купе M4 новинка, с полным названием M4 Competition Cabrio M xDrive, отличается лишь конструкцией крыши. Что касается технической части, то тут все осталось без изменений. Под капотом кабриолета работает 510-сильная наддувная «шестерка» спаренная с 8-ступенчатым «автоматом» M Steptronic. Полный привод M xDrive также перекочевал с купе без каких-либо изменений.

Немцы обещают начать производство «заряженного» кабриолета в июле этого года, а в октябре автомобиль должен появиться в США. Там открытая «эмка» будет стоить минимум 86 300 долларов.

Что касается нашей страны, то машину можно ждать ближе к концу года. В том, что она приедет к нам портал «АвтоВзгляд» не сомневается, ведь купе M4 в России уже продают. За него просят 7 390 000 рублей. Напомним также, что «обычный» кабриолет четвертой серии обойдется в 4 090 000 рублей.