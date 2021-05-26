BMW показала полноприводный M4 Competition

Фото из открытых источников
BMW 4-ой серии в кузове кабриолет рассекретили еще прошлой осенью. Продажи модели уже идут полным ходом, в том числе и в России. Теперь же немцы добавили в семейство «заряженную» модификацию, да еще и с полным приводом.

От купе M4 новинка, с полным названием M4 Competition Cabrio M xDrive, отличается лишь конструкцией крыши. Что касается технической части, то тут все осталось без изменений. Под капотом кабриолета работает 510-сильная наддувная «шестерка» спаренная с 8-ступенчатым «автоматом» M Steptronic. Полный привод M xDrive также перекочевал с купе без каких-либо изменений.

Немцы обещают начать производство «заряженного» кабриолета в июле этого года, а в октябре автомобиль должен появиться в США. Там открытая «эмка» будет стоить минимум 86 300 долларов.

Что касается нашей страны, то машину можно ждать ближе к концу года. В том, что она приедет к нам портал «АвтоВзгляд» не сомневается, ведь купе M4 в России уже продают. За него просят 7 390 000 рублей. Напомним также, что «обычный» кабриолет четвертой серии обойдется в 4 090 000 рублей.

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26 мая 2021
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