Когда можно ездить с горящей лампой недостатка масла в двигателе

Для начала не нужно пугаться. Сигнальная лампа для того и предназначена, чтобы дать знать о проблеме до того, как она примет масштабы бедствия. Учтите, что на приборной панели есть две лампы в виде масленки. Желтая говорит о снижении уровня смазки на литр, а красная сигнализирует, что уровень упал критично. При этом, оба датчика работают независимо друг от друга.

Поэтому, если зажглась лампа желтого цвета, это не значит, что поломка критическая. Смазку могла «съесть» турбина, что абсолютно нормально для современного мотора. В таком случае нужно ехать спокойно, избегая чрезмерных нагрузок на агрегат. Вреда мотору от такой эксплуатации не будет. Конечно же, долго так двигаться нельзя, но протянуть 100—150 км — вполне реально. А потом необходимо долить лубрикант в силовой агрегат и довести ее уровень до требуемого значения.

Бывает, что лампы (желтая или красная) загораются после быстрых прохватов по бездорожью. Это могут быть «глюки» в электронике. Например, когда перегрелся вариатор или электромагнитная муфта. В этом случае нужно заглушить мотор и открыть капот. Если уровень смазки в норме, утечек нет, а двигатель не кипит, скорее всего, с мотором все нормально. Нужно просто подождать, пока автомобиль остынет и снова завести двигатель. Ошибки должны исчезнуть.