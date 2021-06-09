BMW 4-серии Gran Coupe получил для России «смешной» мотор

Размеры лифтбэка — 4783x1852x1442 мм, а колесная база составляет 2856 мм. То есть машина получилась на 143 мм длиннее, на 27 мм шире и на 53 мм выше своей предшественницы, а база выросла на 46 мм.

Европейцам предложили три модификации — 420i (184 л. с.), 430i (245 л. с.) и M440i xDrive (374 л. с.). А вот в России Gran Coupe можно купить только с «дизелем» отдачей 190 л. с., 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.

Такая версия носит обозначение 420d xDrive. Мотор на тяжелом топливе — странный выбор для спортивного автомобиля, который предлагают российским покупателям, но, видимо, маркетологи решили, что именно эта модификация и «зайдет» лучше всего.

Цены на Gran Coupe начинаются от 3 680 000 рублей. Что же касается производства новинки, то выпускать ее станут в Мюнхене на одной линии с седаном третьей серии и электрокаром BMW i4.