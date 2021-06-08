Как можно угробить машину из-за горящей лампы системы ABS

Обычно, когда на панели приборов загорается лампа ABS, многие не спешат отправляться в сервис. Ведь это может быть простой «глюк» в электрике. Скажем, когда в один из датчиков попала влага. Обычно, после того, как она испаряется, лампа гаснет. Так происходит потому, что электроника постоянно тестирует все системы и не найдя серьезной ошибки выключает «аларм-индикатор». ABS при этом работает безотказно.

Но вот если индикатор ABS продолжает гореть, игнорировать его не следует даже опытному водителю. Дело в том, что вместе с ABS часто отключаются и другие системы автомобиля. Например, такие как устройство распределения тормозных усилий, ассистент помощи при экстренном торможении, антипробуксовочная система, помощник спуска с горы и даже система стабилизации. Не зная об отключении этих электронных «ангелах-хранителях», водитель может, к примеру, переусердствовать с газом и нечаянно пустить авто в прогрессирующий ритмический занос. Как правило, это заканчивается вылетом в кювет. Ну а если вместе с ABS отключится система распределения тормозных сил, улететь с дороги можно даже при торможении на прямой. Ведь если под одними колесами будет асфальт, а под другими вода, автомобиль запросто развернет.