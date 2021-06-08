Как можно угробить машину из-за горящей лампы системы ABS

Обычно, когда на панели приборов загорается лампа ABS, многие не спешат отправляться в сервис. Ведь это может быть простой «глюк» в электрике. Скажем, когда в один из датчиков попала влага. Обычно, после того, как она испаряется, лампа гаснет. Так происходит потому, что электроника постоянно тестирует все системы и не найдя серьезной ошибки выключает «аларм-индикатор». ABS при этом работает безотказно.
Но вот если индикатор ABS продолжает гореть, игнорировать его не следует даже опытному водителю. Дело в том, что вместе с ABS часто отключаются и другие системы автомобиля. Например, такие как устройство распределения тормозных усилий, ассистент помощи при экстренном торможении, антипробуксовочная система, помощник спуска с горы и даже система стабилизации. Не зная об отключении этих электронных «ангелах-хранителях», водитель может, к примеру, переусердствовать с газом и нечаянно пустить авто в прогрессирующий ритмический занос. Как правило, это заканчивается вылетом в кювет. Ну а если вместе с ABS отключится система распределения тормозных сил, улететь с дороги можно даже при торможении на прямой. Ведь если под одними колесами будет асфальт, а под другими вода, автомобиль запросто развернет.
Опытные водители возразят, мол, все дело в том, кто сидит за рулем. Профи станет тормозить прерывисто, чтобы колеса не блокировались. Не верьте этому. На самом деле овладеть навыком эффективного ступенчатого торможения очень сложно. Это под силу лишь профессиональным гонщикам. Да и то, электроника замедлит машину быстрее. Большинство же современных водителей понятия не имеют о таком приеме торможения. Они привыкли, что для нормальной остановки машины в любых условиях достаточно тупо нажать на педаль тормоза. Это они и сделают в экстренной ситуации.
А как же ездили на старых машинах, где ABS вовсе не предусмотрена конструкцией? На таких автомобилях стоял так называемый регулятор тормозных сил, или «колдун», который предотвращал блокировку задних колес. В современной машине за это уже отвечает электроника и если она отказала, даже очень дорогой автомобиль может превратиться в неуправляемый снаряд. Так что советуем всегда посещать сервис, если лампа ABS зажглась и не слушать горе-экспертов, которые говорят, что и с ней ездить безопасно.