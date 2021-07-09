Все модели Renault резко подорожали в России

Скромнее других «подрос» Logan — цена бюджетного седана подросла всего на 3 000 рублей. При этом родственный хетчбэк Sandero стал дороже уже на 7—12 тысяч. Ну, а сильнее всего подорожали кроссоверы: Duster — на 11 000, Arkana — на 15 000, а Kaptur (в заивисмости от комплектации) потяжеле от 14 до 19 тысяч «целковых».

Вообще, с прайс-листами сейчас творится нечто невообразимое. Во-первых, сами производители не устают повышать цены на свои автомобили. Во-вторых, дилеры, увидев целый поток клиентов, быстренько вспомнили тактику «не отдадим машину без допов». В итоге официальные ценники потеряли всякую силу…

Самое удивительное, что новая ценовая реальность совершенно не пугает наших соотечественников. Несмотря на то, что коронакризис, пошатнувший, в том числе, и автомобильную отрасль, еще не отступил, дела на рынке идут неплохо. Настолько, что Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) даже скорректировала свой прогноз на 2021 год до крайне оптимистичных показателей.