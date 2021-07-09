Все модели Renault резко подорожали в России

Фото производителя.
В июне российский офис Renault постановил, что автомобили этой марки должны подорожать на сумму от 8 до 25 тысяч рублей. И вот наступил июль и… Все верно: второй месяц лета принес очередное подорожание.
Алексей Кованов

Скромнее других «подрос» Logan — цена бюджетного седана подросла всего на 3 000 рублей. При этом родственный хетчбэк Sandero стал дороже уже на 7—12 тысяч. Ну, а сильнее всего подорожали кроссоверы: Duster — на 11 000, Arkana — на 15 000, а Kaptur (в заивисмости от комплектации) потяжеле от 14 до 19 тысяч «целковых».

Вообще, с прайс-листами сейчас творится нечто невообразимое. Во-первых, сами производители не устают повышать цены на свои автомобили. Во-вторых, дилеры, увидев целый поток клиентов, быстренько вспомнили тактику «не отдадим машину без допов». В итоге официальные ценники потеряли всякую силу

Самое удивительное, что новая ценовая реальность совершенно не пугает наших соотечественников. Несмотря на то, что коронакризис, пошатнувший, в том числе, и автомобильную отрасль, еще не отступил, дела на рынке идут неплохо. Настолько, что Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) даже скорректировала свой прогноз на 2021 год до крайне оптимистичных показателей.

автопродажи, авторынок, производители, бюджетные авто
9 июля 2021
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