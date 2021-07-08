Как ездить на легковушке с прицепом, чтобы не лишиться «прав»

И начнем с того, не каждый прицеп можно вот так просто купить и прицепить к авто. В некоторых случаях придется открывать в «правах» новую категорию — «ВЕ». Она не нужна, если масса прицепа меньше 750 кг; масса прицепа больше 750 кг, но общая масса автомобиля с ним не больше 3,5 т. Следовательно, без получения категории «ВЕ» к легковому автомобилю разрешено присоединить прицеп с массой меньше 750 кг. Масса прицепа может быть больше 750 кг, но не должна превышать массы автомобиля, а общая масса состава не должна превышать 3,5 т. Таким образом, однотонный прицеп без проблем можно прицепить к двухтонному автомобилю.

Категорию «ВЕ» нужно получить при превышении описанных параметров. То есть, она необходима, если масса прицепа больше 750 кг и больше снаряженной массы автомобиля; масса прицепа больше 750 кг, а общая масса автомобиля и прицепа больше 3,5 т. Проще говоря, не стоит цеплять к малолитражке прицеп с очень тяжелой лодкой.

Если категория «ВЕ» должна быть, но водитель ее не получил, то это классифицируется как езда без «прав» и влечет за собой штраф от 5000 до 15 000 рублей. Также в этой ситуации возможно перемещение автомобиля на штрафстоянку.