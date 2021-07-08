Как ездить на легковушке с прицепом, чтобы не лишиться «прав»

И начнем с того, не каждый прицеп можно вот так просто купить и прицепить к авто. В некоторых случаях придется открывать в «правах» новую категорию — «ВЕ». Она не нужна, если масса прицепа меньше 750 кг; масса прицепа больше 750 кг, но общая масса автомобиля с ним не больше 3,5 т. Следовательно, без получения категории «ВЕ» к легковому автомобилю разрешено присоединить прицеп с массой меньше 750 кг. Масса прицепа может быть больше 750 кг, но не должна превышать массы автомобиля, а общая масса состава не должна превышать 3,5 т. Таким образом, однотонный прицеп без проблем можно прицепить к двухтонному автомобилю.
Категорию «ВЕ» нужно получить при превышении описанных параметров. То есть, она необходима, если масса прицепа больше 750 кг и больше снаряженной массы автомобиля; масса прицепа больше 750 кг, а общая масса автомобиля и прицепа больше 3,5 т. Проще говоря, не стоит цеплять к малолитражке прицеп с очень тяжелой лодкой.
Если категория «ВЕ» должна быть, но водитель ее не получил, то это классифицируется как езда без «прав» и влечет за собой штраф от 5000 до 15 000 рублей. Также в этой ситуации возможно перемещение автомобиля на штрафстоянку.
Для легковых автомобилей с прицепом устанавлены скоростные ограничения. Перевозя груз, придется перемешаться медленнее, чем обычно. На автомагистрали нельзя превышать ехать быстрее 90 км/ч, вне населенного пункта надо держать не больше 70 км/ч, в населенном пункте — 60 км/ч, а в жилых зонах, велосипедных зонах и на дворовых территориях — 20 км/ч.
Максимальные габариты прицепа также регулируются законом. Его длина напрямую не ограничивается, но максимальная длина автопоезда — 20 метров. Габариты непосредственно для прицепов: максимальная ширина не больше 2,55 м, а максимальная высота не должна превышать 4 м.
Абсолютно недопустимо перевозить в прицепе людей. Масса груза не должна превышать установленные нормы, груз не должен закрывать обзор, световые приборы и знаки, а если перевозимого груза много и он выступает за габариты прицепа (не более 1 м сзади и 0,4 м по бокам), то обозначается специальными знаками «Крупногабаритный груз». Все требование к перевозке груза перечислены в разделе 23 ПДД.
Портал «АвтоВзгляд» рекомендует ознакомиться со всеми требованиями перед поездкой. Стоит отметить, что наказание за нарушение перевозки груза довольно мягкое: нарушитель отделается предупреждением или штрафом в 500 рублей.
А вот штраф за отсутствие регистрации прицепа — выше. Любой прицеп необходимо ставить на учет, так как он является транспортным средством. Штраф за первое нарушение составляет 500–800 рублей. Однако при повторной остановке взыскание увеличивается уже до 5000 рублей и появляется риск лишиться «прав».