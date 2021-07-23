Объявлены цены на рестайлинговый Genesis G70

В процессе фейс-лифта Genesis G70 получил фирменные фары Quad Lamps и решетку радиатора, стилизованную под рыцарский щит. В дорогих комплектациях появилась возможность оснащать машину цифровой «приборкой» с диагональю 12,3 дюйма.

Уже в базовой версии Genesis G70 укомплектован 10 подушками безопасности, системой предотвращения вторичных столкновений (MCB), системой помощи при трогании на подъеме (HAC), полностью светодиодными фарами головного света, функцией Smart Key с запуском двигателя кнопкой, двухзонным климат-контролем, и рядом других опций.

Стоимость такого Genesis G70 составляет 3,1 млн рублей за полноприводный автомобиль с 2,0-литровым 197-сильным двигателем. Топовая комплектация обновленной модели, оснащенная 3,3-литровым 370-сильным мотором оценена в 4,7 млн рублей.