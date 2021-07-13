Грани спокойствия: длительный тест-драйв новой Hyundai Elantra

«Ого! Какая у нее мятая дверь!» — такой фразой жена в первый раз «поздоровалась» с Hyundai Elantra, оказавшейся в моих руках. Едва я кинулся высматривать аварийные повреждения, которых и не подозревал, как женщина пояснила, что имела в виду. Оказывается, ее так впечатлили граненые дизайнерские выштамповки на боках машины. Этот стиль вообще характерен для нынешнего поколения Elantra.
В «граненом» духе выполнена и оптика (как головная, так и задняя), и бамперы. Вау-эффекта не вызывает, но на дороге авто в глаза бросается и сморится неплохо, этого не отнимешь.
А вот в салон Elantra «гранение» практически не проникло. Но, впервые тут оказавшись, в очередной раз поражаешься, насколько оперативно корейцы перенимают самые крутые дизайнерские решения у немецких флагманов отрасли!
В первую очередь, я имею в виду «сросшиеся» в монолитную плиту мониторы приборной панели и мультимедийной системы. Особенно круто она смотрится пока темная, когда машина не включена. Запускаешь мотор и понимаешь, что перед тобой все-таки два цветных экрана, правый из которых — 10,25-дюймовый тачскрин мультимедийной системы. Среди ее функций все стандартно богато: Android Auto в компании Apple CarPlay, навигация, радио, подключение внешних носителей.
Любопытным решением стал стильный «поручень», установленный вдоль центрального тоннеля со стороны переднего пассажира. Не очень понятен его функционал. Может, он служит для того, чтобы пассажиру было за что-то ухватиться, когда водитель машины решит «отжечь» на серпантине гоночной трассы? Но о каких отжигах можно говорить, если под капотом Elantra на российском рынке не может быть ничего мощнее 150-сильного 2-литрового бензинового «атмосферника»?
Тогда, может, «поручень» нужен, чтобы пассажир не лез своими шаловливыми ручонками к джойстику «автомата»? Тоже сомнительно. Значит, скорее всего, эту деталь интерьера установили по причине «во-первых, это красиво». Видимо, в пару к другому не менее бесполезному с практической точки зрения элементу салона Hyundai Elantra — прилепившейся к монитору приборной панели «пристройке» слева. Выглядит она, как небольшой экран. Но только это не экран, а просто кусок темного пластика — довесок, призванный замаскировать пустоту слева от «приборки».
Пассажиры заднего ряда корейского седана не могут пожаловаться на тесноту. Хотя и до просторов машин представительского класса тут, сами понимаете, далековато. Удивил, кстати, «тоннель» в полу задней части автомобиля. Машина-то переднеприводная, зачем он тут? Только съедает место для ног задних седоков. Порадовал, кстати, багажник — 474 литра объема. У предыдущего поколения Elantra он был явно меньше.
На ходу в салонее сразу отмечаешь хорошую «шумку». Мотор можно услышать только если уж совсем выкрутить его «в звон». В салоне это воспринимается, как негромкое жужжание. Отдельное спасибо корейцам за то, что не пожалели шумоизолирующего материала в колесных арках. Благодаря этому «колесные» шумы минимизированы. Почти как в премиальном лимузине.
Как я уже говорил, этот Hyundai гоночных амбиций не проявляет. Чуть менее 10 секунд «до сотни» с мотором 150 л. с. сразу дают понять, в чем же его идеология: спокойное транспортное средство для спокойного человека. И если вы решите, что в быстрых поворотах Elantra заметно кренится, знайте: это вам не мерещится. Не для светофорного ралли, а для комфортного перемещения предназначено это транспортное средство. Причем и по не самому хорошему покрытию.
Езда по вздувшемуся из-за жары буграми и ямами асфальту показала, что подвеска «корейца» по своей энергоемкости и плавности хода может на равных соперничать с изделиями самых именитых японских автобрендов. А, как известно, последние крайне щепетильно относятся к вопросу комфорта водителя и пассажиров.
Что касается расхода топлива, то у меня при езде по трассе со скоростью 100—120 км/ч машина (в среднем) потребляла 7,5—8 литров 92-го на каждые 100 км пробега. А в городе, после перемещения по пробкам «средней тяжести», борткомпьютер сообщал о 13—14 литрах расхода топлива.
Ну а цены… Самая дешевая Hyundai Elantra — с мотором 1,6 литра мощностью 128 л. с. и 6-ступенчатым «автоматом» (МКП, кстати вообще для этой модели не предусмотрена!) — обойдется покупателю не менее, чем в 1,5 млн. рублей. Да, на 200 000 дороже топового Solaris. А оказавшаяся на тесте «АвтоВзгляда» 150-сильная комплектация «30 Anniversary» — с камерой заднего вида, системой слежения за полосой, адаптивным «круизом» и тому подобными прелестями бытия — стоит почти 1,9 млн. рублей. За эти деньги можно присмотреться к Hyundai Sonata в достойной комплектации. Собственно, поэтому «Элантра» по-прежнему остается нишевым «теневым» автомобилем на любителя…