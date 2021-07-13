Грани спокойствия: длительный тест-драйв новой Hyundai Elantra

«Ого! Какая у нее мятая дверь!» — такой фразой жена в первый раз «поздоровалась» с Hyundai Elantra, оказавшейся в моих руках. Едва я кинулся высматривать аварийные повреждения, которых и не подозревал, как женщина пояснила, что имела в виду. Оказывается, ее так впечатлили граненые дизайнерские выштамповки на боках машины. Этот стиль вообще характерен для нынешнего поколения Elantra.

В «граненом» духе выполнена и оптика (как головная, так и задняя), и бамперы. Вау-эффекта не вызывает, но на дороге авто в глаза бросается и сморится неплохо, этого не отнимешь.

А вот в салон Elantra «гранение» практически не проникло. Но, впервые тут оказавшись, в очередной раз поражаешься, насколько оперативно корейцы перенимают самые крутые дизайнерские решения у немецких флагманов отрасли!

В первую очередь, я имею в виду «сросшиеся» в монолитную плиту мониторы приборной панели и мультимедийной системы. Особенно круто она смотрится пока темная, когда машина не включена. Запускаешь мотор и понимаешь, что перед тобой все-таки два цветных экрана, правый из которых — 10,25-дюймовый тачскрин мультимедийной системы. Среди ее функций все стандартно богато: Android Auto в компании Apple CarPlay, навигация, радио, подключение внешних носителей.