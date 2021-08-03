Стартовали российские продажи обновленного Lexus ES

Российские дилеры Lexus приступили к приему заказов на обновленную модель ES. В ее экстерьере произошло не много изменений. Среди них можно упомянуть измененную решетку «гриля» и светодиодные линзованные фары.

Куда важнее то, что ES избавили от тач-пада на центральном тоннеле, с помощью которого приходилось управлять «мультимедийкой». Теперь она включает большой сенсорный дисплей диагональю 12.3 дюйма. Его расположили ближе к водителю и повернули к нему под удобным углом. Производитель утверждает, что в обновленном Lexus ES вертикальные вибрации снижены благодаря откалиброванным амортизаторам. Кроме того, декларируется улучшение управляемости за счет увеличенной жесткости распорок задней подвески.

В России ES предлагается с тремя бензиновыми моторами: двухлитровым мощностью 150 л. с., 2,5-литраовым мощностью 200 л. с. и 3,5-литровым V6 мощностью 249 л. с. Цены на обновленный Lexus ES стартуют с 3 312 000 рублей за комплектацию Comfort. Стоимость топовой комплектации Luxury начинается от 4 710 000 рублей.