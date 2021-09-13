В России стартуют продажи обновленного Kia Soul

В комплектациях Luxe, Prestige и Style автомобиль 2022-го модельного года получил дисплей мультимедийной системы диагональю восемь дюймов, а софт стал поддерживать сервисы Apple Carplay, Android Auto и Яндекс.

В перечне силовых агрегатов изменений нет. Автомобили с атмосферными двигателями 1,6 л (123 л. с.) могут быть оснащены как шестиступенчатой механической, так и автоматической коробкой передач. 2-литровый мотор (150 л. с.) агрегатируется только с шестиступенчатым 'автоматом’ю А самый мощный силовой агрегат — 1,6 T-GDI, развивающий 200 л. с., работает только с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями 7DCT.

Цена на обновленный Kia Soul начинается от 1 249 900, а за самый богатый вариант дилеры попросят 1 869 900 рублей.