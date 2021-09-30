Chevrolet и Cadillac начинают продавать в России автомобили в лизинг

Модельный ряд брендов Cadillac и Chevrolet теперь доступны физическим лицам для получения в лизинг. Соответствующую информацию распространило представительство GM в России. Фактически, это долгосрочняя аренда с правом выкупа автомобиля. Сообщается, что оформление лизинговой сделки занимает в среднем 1—2 дня.

Среди выгодных отличией лизинга от кредита называют отсутствие необходимости для автовладельца вносить залог и иметь хорошую кредитную историю. По окончании договора лизинга клиент может либо выкупить автомобиль по остаточной стоимости, либо вернуть его лизинговой компании. Программа доступна для оформления в официальных дилерских центрах Cadillac и Chevrolet в России.

Заметим, что запуск программы лизинга для машин бренда в России вряд ли сможет увеличить доступность некоторых моделей для отечественных покупателей. В частности, первая партия Cadillac Escalade для российского рынка была в свое время раскуплена в кратчайшие сроки. И приобрести его сейчас по ценам, рекомендованным производителем для российского рынка, физически невозможно. Такие машины можно найти в продаже только с наценкой примерно в 2 млн рублей. Следующая поставка Escalade в Россию ожидается только в будущем году.