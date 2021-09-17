Глухомань номер шесть: первый тест-драйв нового Subaru Outback

Про камеры «по кругу», адаптивный «круиз», проектор «спидометра» на лобовое стекло, а также кучу ассистентов водителя и систем безопасности, приличествующих любой современной машине за много миллионов рублей, пожалуй, можно и не упоминать. Как говорится: «их тут есть»! Задним пассажирам Outback тоже можно порадоваться: диван отъехал назад на сантиметр — по сравнению с аналогичным праметром у предыдущей версии. Объем багажника тоже вырос. Пятую дверь теперь можно открыть, помахав ладонью перед субаровским шильдиком на ней. Сезам откроется с помощью электропривода.

Объективности ради заметим, что эта модель Subaru увидела мир уже далеко не вчера. На рынке США кроссовер-универсал продается аж с 2019 года. Кто знает, может лет через пять мы и увидим его оснащенным как минимум не хуже чем у «соседей» с другого берега Японского моря.

Что касается ходовых качеств Subaru Outback, то он остался королем в дисциплине «валим за сотню по грунтовке». Эта машина, как и раньше, дарит чувство почти полной безнаказанности и всемогущества при езде по проселочным дорогам. Если честно, то только за рулем Outback на таких дорожках, даже в отличие от кроссоверов некоторых других марок, я по-настоящему могу расслабиться. За исключением, пожалуй, лишь сарая системы Volvo V90 Cross Country, который в аналогичных условиях тоже прекрасен. Но шведская машина аж на 15% дороже и стоит около 4,6 млн рублей в комплектации со 190-сильным дизелем… Прочие полноприводные машины на таких «бездорогах» и таких скоростях постоянно норовят улететь «в поля», либо тебе банально страшно что-то поломать в подвеске или оторвать бампер с глушителем рафинированно-городского кроссовера. Вот и едешь потихоньку-полегоньку. А на «Ауте» — мчим без проблем. По грунту, как по безлимиту…