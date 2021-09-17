Глухомань номер шесть: первый тест-драйв нового Subaru Outback

Первое впечатление от Subaru Outback нового поколения: что-то темнят японцы — выдают банальный рестайлинг за новую модель! Отделаться от этой мысли крайне сложно, поскольку среди отличий от предшественницы взгляд фиксирует немного: чуть изменившийся «прищур» светодиодных фар, уменьшившиеся противотуманные фонари, новая форма задних огней. В общем-то, и все. Даже длина колесной базы тут не изменилась.
Однако на самом деле, этот Outback построен на совершенно иной «тележке» — на той же модульной платформе SGP, что Forester и XV. И вообще новый «Аут» не имеет ни одной кузовной детали, общей с предшествующим поколением. То есть тут мы имеем дело с чем-то вроде «антирестайлинга»: технически новая машина замаскирована под «старичка». Насколько я знаю вкусы «сектантов»-субаристов, это как раз то, что они любят: хорошо запомненное старое…
А в салоне Outback-2021 олдскульный субаролюб вполне может впасть в уныние от «передоза» новых ощущений. Хотя все прочие автомобилисты изменение интерьера этого «японца» расценят всего лишь, как попытку Subaru хотя бы не отстать от современных тенденций в автопроме, не более того. Просто сейчас уже совсем было бы позорно машину почти за 4 млн рублей не оснастить, например, большим тачскрином «мультимедийки» — с диагональю 11,6 дюйма.
Маленький, но гордый японский автопроизводитель вытянул его монитор в вертикальном направлении, одновременно «склеив» с дефлекторами системы вентиляции. Тоже вертикальными, разумеется. Смотрится, словно в консоль встроили планшет ушами. Надо отдать должное: картинка на его экране выглядит вполне современно, графика глазу приятная, прорисовка — вполне-вполне. Виртуальные кнопки в нижней части экрана отвечают за регулировку климата. Вообще, меню мультимедийки организовано очень правильно: до самых востребованных функций добирается в один «тык». Но на этом запас тачскринов у Subaru, видимо, иссяк: приборная доска тут (на радость ортодоксальным субаристам) осталась стрелочной — даже в топовой версии машины.
К счастью, прогресс в области автомобильных опций не ограничился для Subaru Outback одним лишь новым тачпадом. Инженеры компании освоили электрический «ручник», а на камеру заднего вида установили омыватель.
Про камеры «по кругу», адаптивный «круиз», проектор «спидометра» на лобовое стекло, а также кучу ассистентов водителя и систем безопасности, приличествующих любой современной машине за много миллионов рублей, пожалуй, можно и не упоминать. Как говорится: «их тут есть»! Задним пассажирам Outback тоже можно порадоваться: диван отъехал назад на сантиметр — по сравнению с аналогичным праметром у предыдущей версии. Объем багажника тоже вырос. Пятую дверь теперь можно открыть, помахав ладонью перед субаровским шильдиком на ней. Сезам откроется с помощью электропривода.
Объективности ради заметим, что эта модель Subaru увидела мир уже далеко не вчера. На рынке США кроссовер-универсал продается аж с 2019 года. Кто знает, может лет через пять мы и увидим его оснащенным как минимум не хуже чем у «соседей» с другого берега Японского моря.
Что касается ходовых качеств Subaru Outback, то он остался королем в дисциплине «валим за сотню по грунтовке». Эта машина, как и раньше, дарит чувство почти полной безнаказанности и всемогущества при езде по проселочным дорогам. Если честно, то только за рулем Outback на таких дорожках, даже в отличие от кроссоверов некоторых других марок, я по-настоящему могу расслабиться. За исключением, пожалуй, лишь сарая системы Volvo V90 Cross Country, который в аналогичных условиях тоже прекрасен. Но шведская машина аж на 15% дороже и стоит около 4,6 млн рублей в комплектации со 190-сильным дизелем… Прочие полноприводные машины на таких «бездорогах» и таких скоростях постоянно норовят улететь «в поля», либо тебе банально страшно что-то поломать в подвеске или оторвать бампер с глушителем рафинированно-городского кроссовера. Вот и едешь потихоньку-полегоньку. А на «Ауте» — мчим без проблем. По грунту, как по безлимиту…
Хотя лично я в какой-то момент чуть не «домчался». Геометрия свесов любой машины (это рано или поздно узнает каждый Себастьян Леб) — безжалостная «самка собаки». Чуть более высокий, чем обычно холмик, а за ним ямка, — и японский бампер чуть не остался навсегда на бескрайних просторах Алтайского края…
Японцы говорят, что в подвеске шестого поколения Outback добавили алюминия, а для лучшего преодолевания неровностей воткнули ему пружины с нелинейной жесткостью и специально настроенные амортизаторы. Возможно, что-то и улучшилось. Будущие владельцы этого универсала все равно не смогут оценить эти новации по достоинству на каком-нибудь проселке. Тут машина теперь явно жёстче отрабатывает неровности. На приличном асфальте, как мне показалось, «глухомань шестого поколения» стала вести себя заметно комфортнее. Не могу сказать, что управляемость машины при этом заметно улучшилась, — она и без того была вполе себе «айс». Зато совершенно точно: подвеска стала собирать всю дорожную мелочь. Уровень шума от колес немного уменьшился: будем надеяться, что постепенно уходит в прошлое эта фирменная фишка многих азиатских марок — грохот из арок на ходу.
Любопытно, что сменив платформу модели, японцы не стали менять ее силовые агрегаты. Под капотом знакомый 2,5-литровый бензиновый «атмосферник». Он прибавил в мощности на несколько лошадок, табун вырос до 188 единиц. Субаровцы утверждают, что движок полностью новый. В полноприводной трансмиссии трудится вариатор Lineatronic — со слегка расширенным диапазоном передаточных отношений. Тут, как и раньше, можно пощелкать виртуальными «передачами» — с помощью подрулевых лепестков. Но смысла в их существовании тут, опять же, немного. При паспортном разгоне Outback до 100 км/ч за 9,6 секунд гоночные «лепестки» под его рулем помогают разве что росту самооценки владельца…
Но сам по себе ручной режим вариатора для Outback бывает крайне полезен. Например, когда надо обогнать фуру на трассе, и нет желания дожидаться, пока мозги «коробки» соизволят переключиться на пониженное передаточное отношение. Отщелкнул пару «передач» вниз и сберег себе сколько-то там тысяч нервных клеток.
Ну и на бездорожье принудительная фиксация передаточного отношения тоже весьма кстати. Дорожный просвет универсала в 213 мм позволяет заезжать в достаточно глубокие лужи, знаете ли. Из которых выбираться лучше без лишних пробуксовок — то есть на пониженной «передаче». Хотя тут есть фирменный субаровский электронный ассистент для бездорожья — X-Mode. Не особо опытному водителю он очень даже поможет выбраться из грязюки. Да и опытному — братская поддержка.
В заключение не могу не отметить, что ценовая политика японцев со сменой поколения Subaru Outback осталась прежней. Ближайший конкурент японской машины на российском рынке — VW Passat Alltrack. В единственной доступной комплектации — с 220-сильным 2-литровым бензиновым мотором — он стоит 3,7 млн рублей. При этом самый дешевый Subaru Outback дороже — 3,87 млн рублей. В топовой же комплектации за Outback попросят увсе 4 млн рублей!
Хотя, о чем это я толкую?! Настоящему субароводу, да за такую новинку всего каких-то 250—300 000 рублей переплатить — проще, чем в магазин за хлебушком сбегать! Точнее, съездить…