Названы цены на новый Kia Sportage в России

Версия Comfort сейчас одна из самых востребованных у покупателей нынешнего поколения кроссовера, поэтому корейцы надеются, что с началом продаж нового поколения SUV на нее также будет повышенный спрос.

В этой версии у «Спортажа» будут светодиодные фары, камера заднего вида, задние парктроники и 17-дюймовые легкосплавные диски. В списке оснащения салона — двухзонный климат-контроль, мультимедийка с 8-дюймовым экраном и беспроводным доступом к Apple Carplay и Android Auto. Предусмотрен и фирменный пакет «Теплые опции», в который включены подогрев форсунок, передних и задних сидений, руля и дополнительный электрический отопитель салона.

В России новый Sportage будет представлен только в варианте с удлиненной колесной базой, которая равна 2755 мм. Длина кроссовера при этом составляет 4660 мм, что на 175 мм больше, чем у Sportage четвертого поколения. Что касается цены, то корейский SUV в комплектации Comfort будет стоить от 2 329 900 рублей.