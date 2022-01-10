Названа дата российской премьеры новейшего внедорожника Isuzu MU-X

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в российском представительстве Isuzu, премьера внедорожника намечена на 27 января.

Уже известно, что модель делит общую платформу с пикапом Isuzu D-Max, который сменил поколение год назад. Автомобиль получил новую раму, которая легче и прочнее прежней, а двигатель сдвинули ближе к салону, дабы улучшить развесовку по осям. Передняя подвеска — независимая двухрычажка, сзади — неразрезной мост подвешенный на пружинах.

От пикапа перешел весь набор силовых агрегатов. Базовым двигателем станет турбодизель объемом 1,9 л, который выдает 150 л. с. В пару к нему приставлена механическая коробка передач и шестиступенчатый «автомат» Aisin. Старший мотор — 3-литровый турбодизель мощностью 190 л. с., который сочетается только с автоматической трансмиссией.

В России Isuzu MU-X составит конкуренцию таким популярным «рамникам», как Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner.