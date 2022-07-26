В Россию вернулся доступный кроссовер GAC GS5

О том, что GAC GS5 возвращается в нашу страну сообщает портал «Китайские автомобили». В его распоряжении оказались фотографии машин в разных цветах кузова, сделанные на корпоративном складе представительства. Издание, ссылаясь на информацию из официальных источников, пишет, что машины не позднее следующей недели начнут отправлять дилерам.

Напомним, что продажи GAC GS5 начались в сентябре 2020 года, но уже к ноябрю 2021 года прекратились по банальной причине: у дилеров закончились «живые» авто. Теперь, судя по всему, проблему решили.

Сам по себе автомобиль представляет из себя 4,7-метровый кроссовер, под капотом которого работает 1,5-литровый наддувный агрегат мощностью 137 л. с. Привод — только передний.

Что касается цен, то в GAC Motor пообещали, что они пока останутся прежними, а SUV предложат только в богатых комплектациях. Так, версия Luxe обойдется в 2 409 000 рублей, а Premium — 2 559 000 рублей.