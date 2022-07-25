Вторая жизнь Marussia: надерем хвосты иностранным спорткарам

Гоночную Marussia GT сконструировал Игорь Ермилин. Изначально автомобиль должен был участвовать в европейском чемпионате FIA GT, но планы поменялись. В 2010-м Marussia Motors приобрела команду «Формулы 1» Virgin Racing и сосредоточилась на участии в «королевских» гонках. Не случилось, если не считать многочисленных скандалов, связанных с проектом..
Казалось, идея умерла, но за ее возрождение взялся Московский Политех. Интересно, что за несколько лет там создали все условия для того, чтобы работать над аэродинамикой болидов, а также «выпекать» карбоновые детали.
Судя по внешнему виду болида, кардинально внешность менять не стали, ограничившись лишь небольшими доработками. Что касается силового агрегата, то он у Marussia GT расположен сзади. Это мотор от Audi: V-образная «восьмерка» мощностью 420 л. с.
В воскресенье возрожденная Marussia GT впервые вышла на старт гонки на выносливость. Само по себе это событие, даже без подиума, большой успех. Машина привлекает внимание и у нее, несомненно, есть перспективы. Развитие «Маруси» идет одновременно с проектом Fenix, о котором портал «АвтоВзгляд» уже писал.
Поддержку проектам оказывают и частные инвесторы, заинтересованные в развитии российского автоспорта. Игорь Ермилин надеется, что их станет еще больше. По его словам, санкции дали толчок открытию интересных проектов в России.
А деньги, которые раньше уходили за рубеж, теперь могут быть использованы для инвестиций внутри страны. Например, в автоспорт. Идея растить кадры, используя для этого автоспорт — отличная. Здесь можно быстро учиться, расти и развиваться. И привыкать работать в команде. Ведь это небольшой коллектив, в котором каждого человека хорошо видно. Такие навыки помогут молодым инженерам в реальной жизни, ведь задач у них много. Скажем, возрождение завода «Москвич».