Вторая жизнь Marussia: надерем хвосты иностранным спорткарам

Гоночную Marussia GT сконструировал Игорь Ермилин. Изначально автомобиль должен был участвовать в европейском чемпионате FIA GT, но планы поменялись. В 2010-м Marussia Motors приобрела команду «Формулы 1» Virgin Racing и сосредоточилась на участии в «королевских» гонках. Не случилось, если не считать многочисленных скандалов, связанных с проектом..

Казалось, идея умерла, но за ее возрождение взялся Московский Политех. Интересно, что за несколько лет там создали все условия для того, чтобы работать над аэродинамикой болидов, а также «выпекать» карбоновые детали.

Судя по внешнему виду болида, кардинально внешность менять не стали, ограничившись лишь небольшими доработками. Что касается силового агрегата, то он у Marussia GT расположен сзади. Это мотор от Audi: V-образная «восьмерка» мощностью 420 л. с.