АВТОВАЗ назвал цену LADA Granta с подушками безопасности

С 23 августа все автомобили LADA Granta 2022 модельного года, начиная с базовой версии, оснащаются водительской подушкой безопасности. Конструкция и настройки системы безопасности, а также рулевое колесо аналогичны тем, что применялись на вазовском семействе ранее.

Цена базовой версии Granta с водительским эирбегом начинается от 753 500 рублей или 602 800 рублей по государственной программе льготного кредитования, которая действует до 1 декабря 2022 года.

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов назавал возобновление производства машин с подушками настоящей победой всего коллектива завода, а также партнеров предприятия. Топ-менеджер пообещал продолжать расширять список оборудования тольяттинских автомобилей. Осталось дождаться, когда на машинах появятся системы ABS.