Какой вред может нанести дым пожаров водителю и автомобилю

Начнем с автомобиля, а не с водителя, ведь для «железного коня» последствия движения по задымленным дорогам не так плачевны. Основная опасность в том, что гарь засасывается в мотор через воздушный фильтр. То есть фильтр быстрее загрязняется и требует замены. Но бывают случаи, когда расходник — некачественный или его некорректно установили. В этом случае идет подсос воздуха через щель между пластиковым корпусом и резиновым уплотнителем фильтра. В итоге, гарь вместе с дорожной пылью начинает проникать в двигатель. Подобное приводит к быстрому загрязнению дроссельной заслонки, так что ее придется чистить.
Тоже самое случится, если лопнул патрубок, идущий от корпуса «воздушника» к дроссельному узлу. В этом случае даже самый качественный фильтр не поможет. Гарь и грязь прямиком начнет попадать на заслонку. Все это прибилизит момент, когда автомобиль потеряет тягу и начнет «тупить». Придется демонтировать узел и тщательно его промывать. Так что регулярно проверяйте герметичность системы впуска. Особенно — в такие «задымленные» дни.
Однако хуже всего гарь действует на человека. Тем более, если он аллергик или астматик. В этом случае особое внимание нужно уделить салонному фильтру. Если он дешевенький или некачественный, то водителю будет плохо за рулем даже с включенным кондиционером. А потеря концентрации доведет и до аварии.
Казалось бы, ответ очевиден. Нужно ставить угольный или так называемый гипоаллергенный фильтр. Они и решат все проблемы. Действительно, раньше так и было, но из-за дефицита запчастей цены на расходники взлетели до небес. Раньше запчасть продавали за 2500 рублей, а теперь придется выложить около 5000. А еще многие компании просто ушли из России, так что достать даже дорогой фильтр стало довольно сложно. Наконец, можно нарваться на подделку. К сожалению, остается действовать только на свой страх и риск. Если вы уверенны в продавце — покупайте запчасть, ведь здоровье все равно дороже.