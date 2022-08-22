Какой вред может нанести дым пожаров водителю и автомобилю

Начнем с автомобиля, а не с водителя, ведь для «железного коня» последствия движения по задымленным дорогам не так плачевны. Основная опасность в том, что гарь засасывается в мотор через воздушный фильтр. То есть фильтр быстрее загрязняется и требует замены. Но бывают случаи, когда расходник — некачественный или его некорректно установили. В этом случае идет подсос воздуха через щель между пластиковым корпусом и резиновым уплотнителем фильтра. В итоге, гарь вместе с дорожной пылью начинает проникать в двигатель. Подобное приводит к быстрому загрязнению дроссельной заслонки, так что ее придется чистить.

Тоже самое случится, если лопнул патрубок, идущий от корпуса «воздушника» к дроссельному узлу. В этом случае даже самый качественный фильтр не поможет. Гарь и грязь прямиком начнет попадать на заслонку. Все это прибилизит момент, когда автомобиль потеряет тягу и начнет «тупить». Придется демонтировать узел и тщательно его промывать. Так что регулярно проверяйте герметичность системы впуска. Особенно — в такие «задымленные» дни.