АВТОВАЗ назвал цены на LADA Niva Travel

В базовой версии Niva Travel образца этого года оснащается усилителем руля, передними электростеклоподъемниками, электроприводом и обогревом наружных зеркал, системой ЭРА-ГЛОНАСС с механической системой активации. В комплектацию также входит стальная защита картера, бортовой компьютер, центральный замок и аудиоподготовка.

Цена, с учетом госпрограммы льготного кредитования, начинается от 797 200 рублей.

В комплектации Classic Plus у машины появляются рейлинги на крыше, двухцветные молдинги дверей и колпаком запасного колеса в цвет кузова. Кроме того, на автомобиль установят 15-дюймовые легкосплавные колеса.

Наконец, самая богатая версия Black отличается стилистическими акцентами в экстерьере и интерьере. Так, обивка потолка, поручни и солнцезащитные козырьки в салоне «черной» версии выполнены в черном цвете. Появились подголовники заднего сиденья, откидной подлокотник между передними сиденьями и зеркало в противосолнечном козырьке пассажира.