Минпромторг продлевает программу льготных автокредитов на 2023 год

В министерстве сообщили, что сейчас подать заявление о предоставлении льготы можно до 20 декабря 2022 года. После этого кредитные организации возобновят выдачу займов только 1 января 2023 года. По условиям, субсидируемая из бюджета скидка сейчас составляет до 20% от стоимости нового авто.

Напомним, что программа распространяется на модели АВТОВАЗа, УАЗа и ГАЗа, а также на электромобили Evolute. Однако с «электричкой» не все просто. Как сообщил порталу «АвтоВзгляд» эксперт Сергей Бургазлиев, уже в декабре покупать электрокар придется по полной цене, а дисконты вернутся только в следующем году. Правда, много сэкономить не выйдет. Максимальный порог скидки на Evolute составит 625 000 рублей.