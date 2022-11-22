Минпромторг продлевает программу льготных автокредитов на 2023 год

Фото: АвтоВзгляд
По данным ведомства, с начала года и до начала ноября по госпрограмме удалось реализовать более 34 000 машин, а объем предоставленных скидок составил 7 миллиардов рублей. Это хотя и немного, но поддержало стагнирующий российский рынок, страдающий как от отсутствия новых машин, так и из-за роста цен на них.
Виктор Васильев

В министерстве сообщили, что сейчас подать заявление о предоставлении льготы можно до 20 декабря 2022 года. После этого кредитные организации возобновят выдачу займов только 1 января 2023 года. По условиям, субсидируемая из бюджета скидка сейчас составляет до 20% от стоимости нового авто.

Напомним, что программа распространяется на модели АВТОВАЗа, УАЗа и ГАЗа, а также на электромобили Evolute. Однако с «электричкой» не все просто. Как сообщил порталу «АвтоВзгляд» эксперт Сергей Бургазлиев, уже в декабре покупать электрокар придется по полной цене, а дисконты вернутся только в следующем году. Правда, много сэкономить не выйдет. Максимальный порог скидки на Evolute составит 625 000 рублей.

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22 ноября 2022
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