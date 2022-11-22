Как Минпромторг подставил Путина: цены на новые авто не упадут

Конечно, если вдруг кто-то решит поверить Росстату с его лукавыми цифрами, то получится, что «среднемесячная номинальная заработная плата» действительно скаканула более чем в два раза. Лично я как-то пропустил этот момент. У меня, и у всех моих знакомых она твердо стояла на месте, а в особо прискорбных случаях даже падала.

Поэтому веры красивым циферкам, выведенным нашими статистиками, нет. Что такое средняя зарплата? Это средняя температура по больнице. Минимальный прожиточный уровень в России составляет 17 683 рубля. Ежемесячный доход А. Миллера или Г. Грефа по некоторым сведениям, приведенным агентством Regnum, превышает 65 000 000 рублей. Вполне вероятно, что реальные поступлений в их кошельки еще выше, но еще в 2015 году главы корпораций получили разрешение не раскрывать эту сверхконфединциальную информацию. А попытки некоторых СМИ все-таки докопаться до истины и опубликовать результаты своих изысканий наталкивались на иски со стороны топ-менеджеров.

Средняя месячная зарплата в обозначенном Росстатом размере 32 784 рубля получается таким образом при сложении дохода одного из вышеуказанных руководителей и 1400 бедолаг, сидящих на «минималке». Вот такая хитрая арифметика. И недаром президент озаботился проблемой ценообразования в автомобильной отрасли, поскольку разрыв между стоимостью машин и реальными зарплатами достиг уже критических размеров. Причем в обозримом будущем никакого облегчения не прогнозируется.