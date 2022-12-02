LADA Granta в опасности: в России появились новые Chevrolet Nexia

Напомним, что ранее модель продавали в России официально, но ушла с рынка вместе со Spark и Cobalt. Теперь седаны ввозят по параллельному импорту, как, например, и новый Malibu. Под капотом «Нексии» работает бензиновый мотор объемом 1,5 литра мощностью 106 сил. В пару к нему приставлена пятиступенчатая «механика». Также можно выбрать вариант и с 6-ступенчатым «автоматом».

В оснащении есть передние подушки безопасности, система ЭРА-ГЛОНАСС, кондиционер, четыре электростеклоподъемника, центральный замок, иммобилайзер, борткомпьютер и другое оборудование. То есть в некоторых версиях машина выгодно отличается от той же LADA Granta. Чего, разумеется, не скажешь о прайсах.

Цены на «новинку рынка» начинаются от 895 000 рублей, а за седан в самой богатой комплектации просят 1 365 000 рублей. А «Гранта» в комплектации

Comfort (16-клапанный двигатель объемом 1.6 л (106 л. с.), 5-ступенчатая «механика») обойдется потенциальному клиенту минимум в 840 500 «деревянных», однако многие дилеры предлагают серьезные дисконты.