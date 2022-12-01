Расходный ордер: какие автозапчасти привезут в Россию из Таиланда

Еще один именитый бренд — ZF также имеет в стране солидные активы. Например, здесь собирают различные системы безопасности, детали рулевого управления, подвески и тормозные механизмы. Таким образом к нам могут попасть рулевые рейки и тяги для различных моделей Mitsubishi, Ford и Toyota.

Посол Таиланда Сасиват Вонгсинсават отметил, что ждет от наших компаний подробных списков и информации по объемам поставок. По его словам, такие товары как различные фильтры, резиновые детали, а также автомобильные аксессуары уже готовы для экспорта в Россию.

Однако есть в этой бочке меда и ложка дегтя. Некоторые пользователи соцсетей уже заказывавшие отдельные детали из «курортной» страны пишут, что такие изделия как патрубки, приводные ремни и ГРМ, а также сальники, часто дубеют на морозе со всеми вытекающими отсюда неприятностями. На проблемных расходниках была надпись «Applicable for product in Thailand only», то есть только для использования на тайском рынке. Кстати, запчасти предназначались для нового поколения Mitsubishi Pajero Sport и пикапа L200. Надеемся, что с началом централизованных поставок, подобных проблем не будет.