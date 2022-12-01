Расходный ордер: какие автозапчасти привезут в Россию из Таиланда

У рядового гражданина Таиланд ассоциируется с курортом. Однако в стране существует и достаточно мощный автомобильный кластер. Его история началась в 1960 году, когда правительство стало проводить политику импортозамещения для стимулирования локального производства. Так в 1961-ом появилось первое СП Ford и Thai Motor Industry Co., которое наладило сборку «Фордов». Ныне тут более 15 автозаводов, на которых выпускают различные модели BMW, Mercedes-Benz, Isuzu и Mitsubishi.
Постепенно подтянулись и производители запчастей. Скажем, Bosch Automotive работает в стране с 1996 года. Делают автомобильные лампы, различные фильтры (воздушные, салонные и топливные), свечи зажигания. А в 2017 году построили предприятие по выпуску топливных систем. То есть форсунки тоже могут попасть на российский рынок. Отметим, что крупные мощности находятся в промзоне Amata Nakorn Industrial Estate, что в провинции Чонбури.
Еще один именитый бренд — ZF также имеет в стране солидные активы. Например, здесь собирают различные системы безопасности, детали рулевого управления, подвески и тормозные механизмы. Таким образом к нам могут попасть рулевые рейки и тяги для различных моделей Mitsubishi, Ford и Toyota.
Посол Таиланда Сасиват Вонгсинсават отметил, что ждет от наших компаний подробных списков и информации по объемам поставок. По его словам, такие товары как различные фильтры, резиновые детали, а также автомобильные аксессуары уже готовы для экспорта в Россию.
Однако есть в этой бочке меда и ложка дегтя. Некоторые пользователи соцсетей уже заказывавшие отдельные детали из «курортной» страны пишут, что такие изделия как патрубки, приводные ремни и ГРМ, а также сальники, часто дубеют на морозе со всеми вытекающими отсюда неприятностями. На проблемных расходниках была надпись «Applicable for product in Thailand only», то есть только для использования на тайском рынке. Кстати, запчасти предназначались для нового поколения Mitsubishi Pajero Sport и пикапа L200. Надеемся, что с началом централизованных поставок, подобных проблем не будет.