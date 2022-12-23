В Россию едет новый Volkswagen Passat

«Пассат» из Поднебесной — самая крупная «четырехдверка» в глобальной гамме Volkswagen. Автомобиль длиной 4933 мм создан на платформе MQB и дебютировал в 2018 году. Под капотом работает 2-литровый бензиновый мотор мощностью 186 сил, который спарен с семиступенчатым «роботом» DSG.

Комплектация пока только одна, но самая топовая — Luxury. В списке оснащения значатся такие блага как подогрев и вентиляция передних сидений, система автоматической парковки, адаптивный круиз-контроль, продвинутый «климатик», светодиодная оптика и другое оборудование.

Модель собирают на производственных мощностях совместного предприятия SAIC-Volkswagen. Что касается цены, то за нового «немца» с китайским паспортом попросят 3 750 000 рублей. Напомним, что ранее к нам таким же путем попали седаны Geely Preface.