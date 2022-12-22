5 стереотипов, мешающих купить хороший подержанный автомобиль

Тюнинг

Стоит чип — значит, из иномарки выжимали все «соки». Если речь не идет о кардинальной прибавке мощности и об установке нештатных колес, то двигатель и трансмиссия, скорее всего, будут в хорошем состоянии. Регулярная «прожарка» идет только на пользу агрегату. А работы, проведенные у нормальных специалистов, скажут лишь о том, что денег на обслуживание «железного коня» не жалели. Кстати, на ресурс чип влияет в последнюю очередь, так что не нужно бояться.

Только «белый» дилер

Покупка подержанной машины в крупной сети тоже сопровождается рисками. Известны случаи, когда продавцы не говорили, что у авто вырезан катализатор или есть небольшие задиры в цилиндрах. В любом случае нужно проводить диагностику и осматривать ходовую часть на подъемнике.

Авто побывало в аварии

Многие сразу исключают экземпляры, попадавшие в ДТП. Но мы бы посоветовали обратить внимание на то, какими эти столкновения были. Небольшое касание бампером не причинит серьезных проблем. Да и в городе это уже стало обычным явлением. Просто проверьте качество ремонта. Даже мелочевка сделана плохо? Отказывайтесь от покупки. А вот если работы проведены качественно — ничего страшного нет.