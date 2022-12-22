5 стереотипов, мешающих купить хороший подержанный автомобиль

Начнем с того, что еще при планировании покупки возникает некий барьер в виде пробега. Он обязательно должен быть небольшим. Например — 60 000 км. Для таких покупателей ушлые продавцы и скручивают показания одометра. Важный факт: скромный пробег еще не говорит о хорошем состоянии транспортного средства. Любой простой для «железного коня» вреден, особенно длительный. За это время вполне мог отгнить крепеж теплозащитных экранов или покрыться ржавчиной глушитель.
Несколько владельцев
Еще одно распространенное заблуждение: если в ПТС стоит несколько отметок о смене хозяев — жди проблем. Но вполне нормально, когда за 7 лет эксплуатации автомобиль имел, скажем, четырех собственников. А если они еще и были аккуратными, то такое авто может быть настоящим подарком. В любом случае, нужно смотреть на технику, а не на список физлиц в документах.
Тюнинг
Стоит чип — значит, из иномарки выжимали все «соки». Если речь не идет о кардинальной прибавке мощности и об установке нештатных колес, то двигатель и трансмиссия, скорее всего, будут в хорошем состоянии. Регулярная «прожарка» идет только на пользу агрегату. А работы, проведенные у нормальных специалистов, скажут лишь о том, что денег на обслуживание «железного коня» не жалели. Кстати, на ресурс чип влияет в последнюю очередь, так что не нужно бояться.
Только «белый» дилер
Покупка подержанной машины в крупной сети тоже сопровождается рисками. Известны случаи, когда продавцы не говорили, что у авто вырезан катализатор или есть небольшие задиры в цилиндрах. В любом случае нужно проводить диагностику и осматривать ходовую часть на подъемнике.
Авто побывало в аварии
Многие сразу исключают экземпляры, попадавшие в ДТП. Но мы бы посоветовали обратить внимание на то, какими эти столкновения были. Небольшое касание бампером не причинит серьезных проблем. Да и в городе это уже стало обычным явлением. Просто проверьте качество ремонта. Даже мелочевка сделана плохо? Отказывайтесь от покупки. А вот если работы проведены качественно — ничего страшного нет.