В Россию привезли странные компактные седаны Suzuki DZire

Полное название новинки — Maruti Suzuki DZire. Четырехдверка базируется на платформе Suzuki Swift и отличается от «хетча» коротким багажником и измененным профилем крыши. Длина малолитражки — 3999 мм. Этому есть объяснение. Дело в том, что в Индии машины менее четырех метров попадают в льготную категорию, поэтому у индусов много подобных компактных транспортных средств.

Под капотом DZire стоит 1,2-литровый бензиновый мотор мощностью 90 л. с., агрегатированный с «роботом». А что касается комплектации, то в нее входят кондиционер, системы ABS и ESC, электростеклоподъемники, противотуманные фары, легкосплавные колеса и другое оборудование.

По информации издания «Газета.Ru», за седан без пробега дилеры просят 2 200 000 рублей. И по такой цене автомобиль уровня Daewoo Matizвряд ли будет пользоваться спросом.