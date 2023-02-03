Новая схема мошенничества с автозапчастями: как отличить подделку от оригинала

Принцип «шалости» прост: покупается обычная, безымянная и оттого копеечная китайская деталь, которую товарным вагоном из Поднебесной везут в Россию. После, уже в наших широтах, для нее печатают красивую фирменную коробку и украшают целлофановой обложкой. Дорого-богато! Еще 10 лет назад этого бы вполне хватило, но сегодня (спасибо всемирной паутине) «простак» разворачивает обертку уже в магазине: знает, что под ней может скрываться совсем иное. Авторское право-то нам теперь нипочем!

Поэтому на дешевом китайском пластике — будь-то фильтр, короб, патрубок, аккумулятор, накладка или молдинг, блочок или реле, вентилятор печки или что-то другое — лазерным гравером вырезается имя и артикул известного бренда. Открываем, а там все по красоте. Батюшки святы, оригинал: надо брать! Так лазерный гравер, стоимость которого в базарный день не превышает 100 000 рублей, превращает китайский ширпотреб в оригинальную и дорогую запчасть. Ловкость рук и никакого мошенничества!

Как определить обман? Да очень просто: крупные бренды и знаменитые на весь мир производители, чье имя является гарантией качества, давно уже не гравируют детали, а отливают свои логотипы при печати. Иначе говоря, на оригинале присутствует барельеф, который прощупывается пальцами. И пока мастаки и мошенники не освоили 3D-принтеры, этот лайфхак позволит вычислить подделку и уберечь кошелек. Пользуйтесь!