Новая схема мошенничества с автозапчастями: как отличить подделку от оригинала

Годы идут, а воз — и ныне там. Стоит чистому небу начать затягиваться различными политико-экономическими тучами, как на горизонте появляются прохиндеи — ловкачи, научившиеся делать золото не только из свинца, но даже из пластмассы. Рецепт прост и оттого вечен: найди простака и продай ему дешевку задорого, наделив свой копеечный товар громоздкой и впечатляющей добавочной стоимостью. Как это сделать? Да просто: коробочку побогаче, да лицо посерьезнее.
Однако простак тоже ведь учится, читает «интернеты» и сидит на форумах. Он, ишь какой, полезет коробочку открывать раньше времени и запросто может расторгнуть сделку, увидев обман без обертки. Так что хитрецы всех мастей пошли дальше и придумали гениальную и простую технологию «развода», позволяющую дурить малоопытных водителей и автовладельцев на всех рынках страны.
Принцип «шалости» прост: покупается обычная, безымянная и оттого копеечная китайская деталь, которую товарным вагоном из Поднебесной везут в Россию. После, уже в наших широтах, для нее печатают красивую фирменную коробку и украшают целлофановой обложкой. Дорого-богато! Еще 10 лет назад этого бы вполне хватило, но сегодня (спасибо всемирной паутине) «простак» разворачивает обертку уже в магазине: знает, что под ней может скрываться совсем иное. Авторское право-то нам теперь нипочем!
Поэтому на дешевом китайском пластике — будь-то фильтр, короб, патрубок, аккумулятор, накладка или молдинг, блочок или реле, вентилятор печки или что-то другое — лазерным гравером вырезается имя и артикул известного бренда. Открываем, а там все по красоте. Батюшки святы, оригинал: надо брать! Так лазерный гравер, стоимость которого в базарный день не превышает 100 000 рублей, превращает китайский ширпотреб в оригинальную и дорогую запчасть. Ловкость рук и никакого мошенничества!
Как определить обман? Да очень просто: крупные бренды и знаменитые на весь мир производители, чье имя является гарантией качества, давно уже не гравируют детали, а отливают свои логотипы при печати. Иначе говоря, на оригинале присутствует барельеф, который прощупывается пальцами. И пока мастаки и мошенники не освоили 3D-принтеры, этот лайфхак позволит вычислить подделку и уберечь кошелек. Пользуйтесь!