UAZ Patriot снова получил ABS

Раньше на конвейер комплекты ABS поставлял такой крупный производитель автокомпонентов как Bosch, но немцы прекратили это делать, так как ЕС ввела рестрикции против России. Сейчас, по информации портала Quto.ru, электронные блоки отгружает китайская APG, с которой ульяновцам удалось договориться.

Примечательно, что доплат за ABS не требуют. В единственной комплектации «Base Икар», за которую просят 1 530 000 рублей, она значится как штатное оборудование. В автосалонах такие экземпляры уже появляются, но «прайсы» отличаются от рекомендованных. Чтобы стать обладателем новенького «Патриота», нужно отдать минимум 1 800 000 рублей.

Между тем, менеджмент предприятия полон оптимизма. К концу 2023 — началу 2024 года на автомобили должны вернуть систему курсовой устойчивости и подушки безопасности.