Конфискация авто для СВО, аварийно-опасные ПДД и китайский триумф: итоги недели

В Тольятти стартовало производство LADA Vesta NG, но ее продажи начнутся только в мае. Цен нет — их АВТОВАЗ объявит в апреле, но есть «организационные» подробности. Так, первое время «Веста» будет выпускаться только с 8-клапанным мотором и МКП — «шестнадцатиклапанник» появится в конце весны. А вот о возвращении в гамму 1,8-литрового движка речи пока, увы, не идет.
Что же до второго крайне важного события, то новая редакция ПДД вступила в силу 1 марта. Что изменилось? Появились дополнительные знаки, определение средств индивидуальной мобильности, запреты на остановку на островках безопасности и направляющих. Переставлять машины на парковках с разделением на четные и нечетные дни теперь нужно с 21:00 до полуночи. Ну и наконец, изменились правила проезда круговых перекрестков. А вернее — изменилась формулировка этого самого правила.
А в продолжение темы ПДД новость о том, что депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил изымать у злостных нарушителей Правил автомобили и передавать их Министерству обороны для нужд российской армии. Притом, по мнению инициатора, механизм конфискации должен действовать в одностороннем порядке — то есть без каких-либо компенсаций автовладельцу.
Но все это — пустое. Такое же, как истерика немцев из Volkswagen. Компания, приостановившая свою деятельность в России после начала специальной военной операции, решила дать бой нашему параллельному импорту. Немцам, видите ли, не нравится то, что их автомобили активно завозят в Необъятную из Китая. Они уже запретили официальным дилерам КНР продавать машины российским партнерам, но толку от этого немного.
А вообще Китай, конечно, сегодня наше все. И очередное тому подтверждение — порция новинок, которые вот-вот запустятся в России. Что за новинки? Седаны Omoda S5 и Changan Eado Plus, а также кроссовер Chery Tiggo 9. Первый поступит в шоу-румы отечественных дилеров весной, второй — до конца года. Когда прибудет третий, пока непонятно, но представительство обещает сделать все возможное, чтобы это случилось как можно скорее.
А напоследок — любопытное о «Москвичах». Как выяснил портал «АвтоВзгляд», автомобили возрожденного бренда продаются сейчас без инструкции по эксплуатации и с неработающей системой ЭРА-ГЛОНАСС. Впрочем, это — явление временное. В обозримом будущем владельцев «Москвичей» должны пригласить в дилерский центр для активации блока системы экстренного реагирования и получения мануала.
А подробнее о самых важных событиях уходящей недели — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.