Конфискация авто для СВО, аварийно-опасные ПДД и китайский триумф: итоги недели

В Тольятти стартовало производство LADA Vesta NG, но ее продажи начнутся только в мае. Цен нет — их АВТОВАЗ объявит в апреле, но есть «организационные» подробности. Так, первое время «Веста» будет выпускаться только с 8-клапанным мотором и МКП — «шестнадцатиклапанник» появится в конце весны. А вот о возвращении в гамму 1,8-литрового движка речи пока, увы, не идет.

Что же до второго крайне важного события, то новая редакция ПДД вступила в силу 1 марта. Что изменилось? Появились дополнительные знаки, определение средств индивидуальной мобильности, запреты на остановку на островках безопасности и направляющих. Переставлять машины на парковках с разделением на четные и нечетные дни теперь нужно с 21:00 до полуночи. Ну и наконец, изменились правила проезда круговых перекрестков. А вернее — изменилась формулировка этого самого правила.

А в продолжение темы ПДД новость о том, что депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил изымать у злостных нарушителей Правил автомобили и передавать их Министерству обороны для нужд российской армии. Притом, по мнению инициатора, механизм конфискации должен действовать в одностороннем порядке — то есть без каких-либо компенсаций автовладельцу.