Россияне массово везут из Белоруссии подержанные кроссоверы Geely Emgrand X7

Один из минских автодилеров рассказал порталу Quto, что в данный момент белорусы стали сдавать свои бэушные Emgrand X7 по системе трейд-ин, чтобы приобрести более свежие модели Geely. Поэтому у продавцов появился богатый выбор. Можно без проблем подобрать подходящий цвет, мотор и комплектацию.

Прайсы довольно привлекательные. Машины в хорошем состоянии предлагают за 1 500 000 − 1 800 000 российских рублей. Это будут «китайцы» 2020 — 2021 годов выпуска с пробегами до 50 000 км. Под капотом — бензиновый мотор мощностью 140 л. с., работающий в паре с «автоматом».

В максимальной комплектации «Флагшип» у кроссовера есть электропривод передних кресел, круиз-контроль, камера заднего вида, люк, а также приличный набор систем безопасности.

Напомним, что у нас Emgrand X7 никогда не пользовался повышенным спросом. Сейчас, похоже, ситуация меняется. Основная причина — очень «вкусная» цена.