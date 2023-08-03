Бюджетный седан Kaiyi E5 снова подорожал

Судя по информации с официального сайта производителя, комплектация Luxury теперь стоит 2 115 000 рублей вместо прежних 2 035 000. То есть прибавка составила 80 000 «деревянных». Что касается более престижного оснащения Luxury+, то такую версию отныне предлагают за 2 160 000 целковых вместо 2 076 000, накинув сверху 84 000 рублей.

Kaiyi E5 создан на базе Chery Arrizo 7 образца 2013 года. Под капотом машины работает 1,5-литровый наддувный мотор мощностью 147 л. с. (в Китае — 156 л. с.) в паре с вариатором. В будущем ожидается и появление версии с «механикой».

В стандартное оснащение седана входят аудиосистема с шестью динамиками, камеры кругового обзора, задние парктроники, беспроводная зарядка, люк с электроприводом и другие блага.

Напомним, что предыдущее подорожание было в июле. Тогда машина прибавила 76 000 рублей.