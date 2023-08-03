Бюджетный седан Kaiyi E5 снова подорожал

Фото производителя
На модель Kaiyi E5, сборку которой наладили на калининградском заводе «Автотор», поменяли ценники. Заметим, что это уже не первое подорожание «китайца» за нынешнее лето. И, скорее всего, не последнее в этом году.
Виктор Васильев

Судя по информации с официального сайта производителя, комплектация Luxury теперь стоит 2 115 000 рублей вместо прежних 2 035 000. То есть прибавка составила 80 000 «деревянных». Что касается более престижного оснащения Luxury+, то такую версию отныне предлагают за 2 160 000 целковых вместо 2 076 000, накинув сверху 84 000 рублей.

Kaiyi E5 создан на базе Chery Arrizo 7 образца 2013 года. Под капотом машины работает 1,5-литровый наддувный мотор мощностью 147 л. с. (в Китае — 156 л. с.) в паре с вариатором. В будущем ожидается и появление версии с «механикой».

В стандартное оснащение седана входят аудиосистема с шестью динамиками, камеры кругового обзора, задние парктроники, беспроводная зарядка, люк с электроприводом и другие блага.

Напомним, что предыдущее подорожание было в июле. Тогда машина прибавила 76 000 рублей.

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3 августа 2023
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