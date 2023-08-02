Бензиновый «китаец» или электромобиль: что купить, чтобы не разориться на содержании

Начнем с того, что в прошлом году, по данным агентства «Автостат», россияне стали тратить на ремонт обычных машин на 11% больше (10 037 рублей). Но это был средний показатель по больнице. Сейчас прайсы увеличились еще сильнее из-за девальвации рубля и роста количества посредников при доставке запчастей.
При этом хозяевам электромобилей пришлось хуже всего. Все ведь слышали про отключение наших дилеров от сервисных баз? А это — проблемы не только для обладателей «премиалов», но и для владельцев престижных электрокаров. Например, как рассказал порталу «АвтоВзгляд» в одном из сервисов, у подержанных Mercedes-Benz EQS (электрический аналог S-класса) на 70 000 км пробега нередко горят электродвигатели. И без подключения к этим самым базам с машиной сделать ничего нельзя. Совсем. Поэтому инновация более чем за 20 млн. рублей превращается в недвижимость. Лучше уж сразу купить квартиру!
Если оценивать жизнь с «электричкой» без подобных «нюансов», то ситуация не намного лучше. Скажем, агентство НАПИ сравнило стоимость владения «зеленым» авто и китайским кроссовером с бензиновым движком в Москве при пробеге 20 000 км в год.
В затраты вошли потеря стоимости, транспортный налог, госпошлина, все ТО и текущий ремонт, шины и «переобувка», ОСАГО, КАСКО, а также цена топлива либо зарядки. Выяснилось, что за 5 лет владения счастливый обладатель Volkswagen ID.4 («параллельная» цена около 3 370 000 рублей) выложит за все перечисленное выше 2 902 177 рублей, а владелец Geely Coolray — 2 415 110 рублей.
Кстати, по технике этот SUV оказался весьма надежным. Особое внимание нужно уделить лишь двухмассовому маховику, который может выйти из строя при нашем пробочном трафике. Но пока отказов не было, да и его замена обойдется сильно дешевле, чем отремонтировать «электричку». Отметим и Chery Tiggo 7 Pro. За тот же период он потребует 2 395 197 рублей. А ведь эта машина заметно крупнее и престижнее «Кулрея».
Ну и куда же без Tesla. Про Model Y вообще писать страшно: судя по исследованию, она вытянет из кошелька владельца 6 972 514 честно заработанных на криптобирже целковых.
Методика понятна, потому мы решили сами определить, во сколько обойдется эксплуатация подержанного кроссовера Hyundai Creta с 2-литровым мотором — если вдруг «китайцы» вам не по душе. Получилось, что за 5 лет он попросит около 1 286 660 рублей. Основные траты тут — потеря стоимости и страховки. На фоне новых «бензинок» из КНР и «электричек» — более чем бюджетно. Бэушный «кореец» не разочарует, хоть и страдает задирами в цилиндрах.