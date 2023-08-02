Бензиновый «китаец» или электромобиль: что купить, чтобы не разориться на содержании

Начнем с того, что в прошлом году, по данным агентства «Автостат», россияне стали тратить на ремонт обычных машин на 11% больше (10 037 рублей). Но это был средний показатель по больнице. Сейчас прайсы увеличились еще сильнее из-за девальвации рубля и роста количества посредников при доставке запчастей.

При этом хозяевам электромобилей пришлось хуже всего. Все ведь слышали про отключение наших дилеров от сервисных баз? А это — проблемы не только для обладателей «премиалов», но и для владельцев престижных электрокаров. Например, как рассказал порталу «АвтоВзгляд» в одном из сервисов, у подержанных Mercedes-Benz EQS (электрический аналог S-класса) на 70 000 км пробега нередко горят электродвигатели. И без подключения к этим самым базам с машиной сделать ничего нельзя. Совсем. Поэтому инновация более чем за 20 млн. рублей превращается в недвижимость. Лучше уж сразу купить квартиру!

Если оценивать жизнь с «электричкой» без подобных «нюансов», то ситуация не намного лучше. Скажем, агентство НАПИ сравнило стоимость владения «зеленым» авто и китайским кроссовером с бензиновым движком в Москве при пробеге 20 000 км в год.