Китайская марка Wey анонсировала выход на российский рынок первой модели

Китайский концерн Great Wall Motor официально объявил о запуске в России премиального бренда Wey — первой моделью новой для нас марки станет кроссовер 05. Продажи автомобиля начнутся уже в феврале нынешнего года.

Как сообщает пресс-служба Great Wall Motor, кроссовер 05 представляет собой подключаемый гибрид — он укомплектован силовой установкой из 2,0-литрового бензинового турбомотора и двух электродвигателей, по одному на каждой оси. Автомобиль оснащен полностью независимой подвеской, а батарея расположена в пределах колесной базы, между осями. Благодаря такой компоновке центр тяжести удалось сместить максимально низко.

Палитра цветов кузова включает пять оттенков, а для интерьера доступны три цветовых варианта отделки. Водителю и пассажирам доступны три монитора — цифровая приборная панель, экран мультимедийной системы и тачскрин панели управления функциями комфорта: климат-контролем, подогревом передних и задних сидений и руля, а также массажем. Акустическая система с 12 динамиками может похвастать активной системой шумоподавления.

Более подробную информацию о комплектациях, характеристиках и ценах Wey 05 пресс-служба обещает представить ближе к старту продаж.