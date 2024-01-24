Эксперты объяснили, как надо выбирать качественные и надежные китайские автозапчасти

До недавнего времени словосочетание «китайские запчасти» среди российских автовладельцев звучало практически как ругательство. Однако с началом известных событий жизнь вынудила многих из них обратить на них свое внимание. И вопрос «какими китайскими запчастями все-таки можно пользоваться» стал по-настоящему животрепещущим. Поскольку «оригинал» и комплектующие европейских брендов теперь стоят совсем уж неподъемных денег. А ездить-то надо, пусть и на неизведанном но доступном «китае».
— Китайские производители запчастей по уровню используемого оборудования и технологий не уступают известным мировым брендам. Они могут изготавливать детали любого требуемого уровня качества, запрашиваемого заказчиком. Но важно понимать, что качественные комплектующие не будут стоить дешево вне зависимости от страны, где они произведены, — заявил порталу «АвтоВзгляд» гендиректор компании Sotrans Parts Константин Модников.
Его мнение подтверждается тем фактом, что практически все именитые поставщики запчастей уже давно занимаются либо созданием собственных производств в Китае, либо размещают на заводах Поднебесной заказы на выпуск компонентов и готовых деталей автомобилей. То есть «китай» — это не только быстро выходящий из строя «левак». Среди идущей из КНР на наш рынок номенклатуры деталей хватает и вполне качественных изделий.
— Не стоит выбирать самые дешевые китайские запчасти, цена которых значительно отличается от аналогов. Кроме того, рекомендуется приобретать их в проверенных автосервисах. У официальных автодилеров также можно найти качественные аналоги, — комментирует ситуациюл порталу «АвтоВзгляд» директор по послепродажному обслуживанию автохолдинга «Ключавто» Александр Чепелев.
Заметим, что китайские автокомпоненты порой оказываются безальтернативным выбором для автовладельца. Такое случается, например, когда модель его автомобиля давно снята с производства и ее обслуживание и ремонт возможны исключительно с использованием «китая».
В любом случае, прежде чем решится на приобретение запчасти того или иного китайского производителя, рекомендуется собрать о нем в Сети максимальное количество информации. Кроме того, обязательно следует изучить отзывы других автовладельцев о продукции, которая интересует вас. И внимательно прислушаться к мнению работников автосервиса, где обслуживается ваш автомобиль, относительно выбранного вами китайского бренда запчастей.
Когда деталь окажется уже у вас в руках, надо обратить внимание на качество упаковки, защитные наклейки-голограммы и тому подобные признаки, демонстрирующие общий уровень технологической и маркетиновой культуры выбранного вами бренда китайских запчастей.
Разумеется, на детали (или узле) не должно обнаруживаться явных дефектов вроде следов облоя, клея, неравномерной окраски или чего-то подобного. Если вас удовлетворили результаты такого осмотра и покупка совершена, не забудьте сохранить чек. А в случае технически сложного узла обязательно озаботьтесь получением у продавца гарантийного талона, инструкции по установке и комплекта сопутствующего крепежа.
— Расходные материалы (масла, фильтры, колодки, свечи, тормозные диски) на достойном уровне выпускает огромное количество китайских производств. Лучше всего присмотреться к тем из них, кто поставляет свою продукцию на автомобильные конвейеры Китая или для ведущих мировых брендов автозапчастей, — поведал порталу «АвтоВзгляд» Андрей Коромыслов, технический специалист компании «Вольтаж».
Однако ряд экспертов полагают, что далеко не всегда стоит связываться с китайскими запчастями.
— Что касается моторной группы, поршней, коленвала, а также компонентов системы пуска и зажигания, контрольно-измерительных и дополнительных приборов, то тут рекомендуется приобретать все же оригинальные запчасти. Поскольку в данном случае плохое качество деталей может иметь слишком уж серьезные последствия для всего авто, — предостерегает Чепелев.
Судя по направлению, куда катится российский автомобильный рынок — то есть в сторону тотальной «китаизации» автопарка — даже самые упертые отечественные «нелюбители» запчастей из КНР в ближайшее время будут вынуждены смириться и принять неизбежное: переход на все китайское и в этой сфере тоже. Тем более, что эксперты отрасли уже констатируют резкую трансформацию рынка страны в этом направлении.
— Доля китайской продукции на российском рынке автозапчастей в разных товарных группах варьируется от 5% до 50% и выше. Например, достаточно высокий процент представлен в сегменте кузовных комплектующих, шин. С уверенностью можно говорить, что доля китайских автомобильных компонентов на российском рынке продолжит рост и дальше, — полагает Константин Модников.
– В 2023 году доля китайской продукции на российском рынке автозапчастей составляла 5%. При этом в некоторых категориях, где с начала года сохраняется дефицит, она достигает существенно больших значений: до 45% в сегменте кузовных деталей и до 60% — в автостекле, — рассказал Александр Чепелев.
С ними согласны и специалисты ГК «АвтоСпецЦентр». Там порталу «АвтоВзгляд» сообщили, что с начала 2023 года спрос на китайскую продукцию в некоторых сегментах отечественного рынка автозапчастей вырос в несколько раз. За минувший год их суммарные продажи в России выросли на 16,5%.