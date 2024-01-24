Эксперты объяснили, как надо выбирать качественные и надежные китайские автозапчасти

До недавнего времени словосочетание «китайские запчасти» среди российских автовладельцев звучало практически как ругательство. Однако с началом известных событий жизнь вынудила многих из них обратить на них свое внимание. И вопрос «какими китайскими запчастями все-таки можно пользоваться» стал по-настоящему животрепещущим. Поскольку «оригинал» и комплектующие европейских брендов теперь стоят совсем уж неподъемных денег. А ездить-то надо, пусть и на неизведанном но доступном «китае».

— Китайские производители запчастей по уровню используемого оборудования и технологий не уступают известным мировым брендам. Они могут изготавливать детали любого требуемого уровня качества, запрашиваемого заказчиком. Но важно понимать, что качественные комплектующие не будут стоить дешево вне зависимости от страны, где они произведены, — заявил порталу «АвтоВзгляд» гендиректор компании Sotrans Parts Константин Модников.

Его мнение подтверждается тем фактом, что практически все именитые поставщики запчастей уже давно занимаются либо созданием собственных производств в Китае, либо размещают на заводах Поднебесной заказы на выпуск компонентов и готовых деталей автомобилей. То есть «китай» — это не только быстро выходящий из строя «левак». Среди идущей из КНР на наш рынок номенклатуры деталей хватает и вполне качественных изделий.