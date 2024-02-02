У седана Dongfeng Aeolus Shine Max появились в России бюджетные версии

Официальный дистрибьютор Dongfeng в России компания «Моторинвест» объявила о выводе на отечественный рынок новых комплектаций седана Aeolus Shine Max. С августа прошлого года он был доступен только в топовой версии Luxury, а теперь появились и две другие — более дешевые.

Вне зависимости от исполнения седан предлагается с 1,5-литровой «турбочетверкой» мощностью 190 л.с. и 7-ступенчатым «роботом».

Начальная комплектация Comfort подразумевает фронтальные и боковые подушки безопасности для водителя и пассажира, круиз-контроль, систему предупреждения о фронтальных столкновениях, подогрев передних кресел, люк, бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки. Такой автомобиль обойдется в 2 199 000 рублей.

Исполнение Premium предлагает вдобавок передние и задние боковые шторки безопасности, адаптивный «круиз», систему автоматического торможения AEB-P с дополнительной защитой от пешеходов, шесть динамиков аудиосистемы вместо четырех и электрическая регулировка сидения водителя в шести направлениях. Эта версия стоит 2 399 000 рублей.

Наконец, топовая комплектация Luxury может похвастать девятью динамиками, 12,3-дюймовым экраном цифровой приборной панели и 10,25-дюймовым тачскрином мультимедийной системы. У кресла водителя есть не только подогрев, но и вентиляция с массажем. А обойдется такое исполнение в 2 990 000 рублей.