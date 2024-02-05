В России стартовали «официальные» продажи внедорожника M-Hero I

Рамный полноприводный внедорожник M-Hero I официально выходит на российский рынок. Автомобиль уже доступен для заказа у официальных дилеров в трех вариантах матовой окраски кузова — черном Blackout, сером Titan и темно-зеленом Khaki.

Как сообщает пресс-служба компании «Моторинвест», которая выступает официальным дистрибьютором M-Hero в России, внедорожник оснащен электрической силовой установкой совокупной мощностью 816 л.с. и бензиновым двигателем внутреннего сгорания, выполняющим роль генератора для зарядки батареи емкостью 65 кВт·ч.

На электротяге автомобиль может преодолеть расстояние в 175 км по циклу WLTP, а его общий запас хода составляет 750 км. Время быстрой зарядки батареи с 30 до 80% постоянным током — всего 38 минут, а в режиме медленной — переменным током — аккумулятор можно «напитать» за шесть часов.

Салон M-Hero I отделан кожей Наппа и шпоном редких пород дерева. Его приборная панель и мультимедийная система, включая монитор для задних пассажиров, полностью русифицированы. Штатное программное обеспечение предусматривает сервисы «Яндекс Авто».

Что же касается цены, то стоимость «официальных» M-Hero I у дилеров составляет 15 990 000 рублей.