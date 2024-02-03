Китай оккупирует российские автозаводы, а дилеры отказываются ремонтировать «серые» машины из КНР: итоги недели

«Автозавод Санкт-Петербург», который прежде выпускал машины Nissan, анонсировал запуск собственного автобренда XCITE и взял на изучение нового «китайца», инсайдеры выяснили дату начала продаж LADA Vesta с вариатором, «Автотор» согласился собрать партию «поднебесных» кроссоверов DFSK, Geely раскрыла подробности об Okavango для России, а Evolute — рублевую цену гибридного i-Space. Подробнее об этих и других самых важных событиях уходящей недели — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд».

«Автозавод Санкт-Петербург» (входит в структуру АВТОВАЗа) начинает новую главу своей истории запуском марки XCITE. Подробностей о модельной линейке представители компании пока не раскрывают, отмечая, что их производство наладят «в тесном сотрудничестве с международными партнерами». Но благодаря инсайдерам мы уже знаем, какие автомобили появятся в шоу-румах.

Все те же инсайдеры, кстати, говорят, что «Автозавод Санкт-Петербург» сейчас изучает и другого «китайца» — седан Dongfeng Aeolus Yixuan. Быть может, он тоже позднее — разумеется, с иным шильдиком — войдет в модельный ряд XCITE. Тем временем на территории «ПСМА Рус» обнаружили кроссоверы FAW Bestune T77…

А АВТОВАЗ вовсю готовится к запуску LADA Vesta с вариатором: на этой неделе тольяттинцы провели дилерскую конференцию — рассказали о новинке своим партнерам. Из презентации, «слитой» в интернет, мы, помимо прочего, узнали, что в продажу «двухпедальная» версия флагмана поступит 11 марта.

Что еще новенького? «Автотор» выпустит партию кроссоверов Dongfeng — моделей DFSK ix5 и ix7. И самое любопытное в этой истории, что такой заказ калининградцы получили от другого автомобильного завода — липецкого «Моторинвеста», который является официальным дистрибьютором Dongfeng в России.

И еще немного «китайцев». Geely анонсировала российский запуск семиместного кроссовера Okavango. Комплектаций мы получим две, а модификацию только одну — с турбомотором на 200 сил, семиступенчатым «роботом» и передним приводом. Другая новинка, которую мы ждем в апреле-июне — компактный кроссовер Hongqi HS3.

На этой неделе были и новости с «серых» полей — о машинах, ввезенных в страну «неофициально». Во-первых, выяснилось, что дилеры китайских марок не могут проводить диагностику таких автомобилей. Во-вторых, аналитики подвели итоги продаж 2023 года и назвали самые востребованные марки и модели у тех, кто не боится «параллельного» импорта...

А все подробности о самых главных автомобильных событиях последних дней — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.