Дешевле LADA Vesta: в продаже найдены недорогие Kia Rio 2024 года выпуска 

На досках бесплатных объявлений появились предложения о продаже новых Kia Rio 2024 года выпуска. Любопытство вызывают два аспекта: страна производства и цена, которая выглядит, мягко говоря, очень привлекательной. На уровне LADA Vesta. «Откуда дровишки», выяснил портал «АвтоВзгляд».

Не успел новоявленный собственник бывшего завода Hyundai в Ленинградской области заявить о своих правах и намерениях, как ассортимент корейских брендов (неофициально, но представленных в России) резко вырос.

Ситуация действительно странная, если учесть, что Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ, только вчера заявил журналистам, что ритмичное серийное производство автомобилей на бывшем заводе Hyundai в Сестрорецке перезапустят во втором квартале 2024-ого – это после «выборного» марта месяца – а продавцы уже предлагают новые машины именно этого года выпуска. Да как такое вообще возможно?

Действительно, на дилерских площадках стоят новенькие - с иголочки» - Kia Rio-2024, судя по стеклам, в комплектации Comfort – скромное оснащение в стиле «только необходимое» - с мотором 1,4 литра, мощностью 100 л.с., но автоматической трансмиссией. Салон – тканевый, магнитола кнопочная с крошечным монохромным дисплеем, никаких лишних кнопок и сенсорных панелей.

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Любопытство вызывает два момента: откуда машины и столь низкая цена? По старой традиции, начнем с последнего вопроса: машина обойдется в 1 420 000 рублей, что дешевле чем LADA Vesta без ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ, не говоря уж про «двухпедальную» версию. Однако! Но гораздо интереснее - vin-код, который может многое рассказать об автомобиле.

Все представленные на площадке машины имеют в своем главном идентификационном номере первые четыре литеры LJD0, что обозначает регион Азии, страну – Китай, а если точнее, то завод Dongfeng YuedaKia Automobile Co LTD. Иными словами, перед нами – китайская «Киа Рио», а самое интересное в этом предложении –скорость, с которой машина прибыла в Россию.

Будь автор этих строк чуточку внимательнее, узнал бы об импортном происхождении автомобиля и раньше: на крышке багажника красуется не привычная россиянам надпись «Rio», а «Pegas». Что сути не меняет, однако однозначно намекает на иные рынки – китайский в том числе. Увы, это пока не российская сборка, а все еще параллельный импорт.

Увы, но продавец так и не смог в телефонной беседе ответить на самый главный вопрос: растаможена ли она и включает ли цена тот самый пресловутый утильсбор, который, напомним, составляет 300 000 рублей для автомобилей с объемом двигателя до двух литров.