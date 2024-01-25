Теперь точно: корейцы придумали, как остаться на российском рынке

Алексей Калицев проработал в российской структуре корейского бренда Hyundai без малого 15 лет: с 2010-го по 2024-й. Отныне он — генеральный директор ООО «АГР», которой предстоит ни много ни мало вдохнуть жизнь в отечественный автопром вообще и в два сборочных предприятия в частности. «Обладая обширным управленческим опытом, в качестве генерального директора AGR Automotive Group Алексей Калицев будет отвечать за долгосрочную стратегию развития компании и укрепление ее позиций на российском рынке», — гласит соответствующий случаю пресс-релиз. Но что скрывается за скупым, глубоко «казенным» слогом рассылки?

История вырисовывается сложная и очень элегантная, так что начать ее стоит с исторического прецедента. Однажды, давным-давно, когда страна Россия только обживалась в новом статусе, на улицах от Калининграда до Владивостока царили «лихие девяностые». Первые за много лет годы, когда можно было официально заниматься предпринимательской деятельностью, не боясь попасться в ежовые рукавицы ОБХСС — Отдела борьбы с хищениями социалистической собственности.

Так, некоторые свернули на скользкую дорожку, а другие занялись вполне законными делами: например, поставками импортных автомобилей в Россию. Спрос, как помните, был. Среди таких бизнесменов особенно ярко блеснул Сергей Анатольевич Петров, открывший в 1991 году, как и многие, свою частную компанию — «Рольф». Кстати, продажей машин он занялся не сразу — сначала это был автопрокат, понятная для Петрова, работавшего в похожей конторе, сфера. Но интерес тут — как, впрочем, и всегда — вызывает мало кому известные нюансы.