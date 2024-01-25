Теперь точно: корейцы придумали, как остаться на российском рынке

Алексей Калицев проработал в российской структуре корейского бренда Hyundai без малого 15 лет: с 2010-го по 2024-й. Отныне он — генеральный директор ООО «АГР», которой предстоит ни много ни мало вдохнуть жизнь в отечественный автопром вообще и в два сборочных предприятия в частности. «Обладая обширным управленческим опытом, в качестве генерального директора AGR Automotive Group Алексей Калицев будет отвечать за долгосрочную стратегию развития компании и укрепление ее позиций на российском рынке», — гласит соответствующий случаю пресс-релиз. Но что скрывается за скупым, глубоко «казенным» слогом рассылки?
История вырисовывается сложная и очень элегантная, так что начать ее стоит с исторического прецедента. Однажды, давным-давно, когда страна Россия только обживалась в новом статусе, на улицах от Калининграда до Владивостока царили «лихие девяностые». Первые за много лет годы, когда можно было официально заниматься предпринимательской деятельностью, не боясь попасться в ежовые рукавицы ОБХСС — Отдела борьбы с хищениями социалистической собственности.
Так, некоторые свернули на скользкую дорожку, а другие занялись вполне законными делами: например, поставками импортных автомобилей в Россию. Спрос, как помните, был. Среди таких бизнесменов особенно ярко блеснул Сергей Анатольевич Петров, открывший в 1991 году, как и многие, свою частную компанию — «Рольф». Кстати, продажей машин он занялся не сразу — сначала это был автопрокат, понятная для Петрова, работавшего в похожей конторе, сфера. Но интерес тут — как, впрочем, и всегда — вызывает мало кому известные нюансы.
Сергей Петров договорился с японцами из Mitsubishi о весьма нетривиальных условиях сотрудничества: они не просто продали ему партию машин, а согласовали партнерство. Те самые первые «Митсубиши» составили основу прокатного парка. Далее «Рольф» занялся ремонтом и обслуживанием, после и продажей авто, став единственным дистрибьютором «Трех бриллиантов» в России. А спустя время это подразделение превратилось в совместное предприятие, известное нам и по сей день как «ММС Рус» — официальное представительство Mitsubishi в России, Белоруссии и Казахстане.
Аналогичным способом строилась и дистрибьюция «божественной» Toyota: только вместо «Рольфа» в той истории был «Бизнес Кар». Подведем предварительный итог: представительства как минимум двух импортных автобрендов родились из российской дилерской сети.
А теперь следите за руками: в 2022 году автопроизводители многих стран — да чего уж там, почти все — потеряли возможность официально продавать машины в России. Следуя словам того самого Алексея Калицева, которого мы все поздравляем с новым назначением, это было «печально и обидно». Естественно, от нагретого годами чудовищных инвестиций места, бизнес отказаться не мог ни при каких условиях — вмешалась политика. Но никто ведь не запрещал искать обходные пути и выжидать, всеми силами оставляя дверь открытой?
Закон российской — да и любой — другой экономики прост: вход — рубль, выход — три, обратно вернуться — 10. А уж корейцы-то на отечественном рынке чувствовали себя крайне вольготно, что, заметим, вполне заслужено: со времен скромных «Акцентов» и «Гетцев» была проделана огромная работа, включая развертывание производства. Корейцы же дольше многих сопротивлялись, изыскивая возможность сохранить завод — AGR Automotive Group приобрел его совсем недавно. А далее последовало совершенно необъяснимое с точки зрения авторского права явление: новый собственник выпускает на предприятии корейские модели из оставшихся машинокомплектов. Минуточку, а так можно было? А чего тогда все остальные чуть ли не на «Авито» запчасти со складов распродавали? И вот 25 января 2024 года мы все получаем вполне конкретный ответ.
К чему же было предисловие? Да к тому, что путь на российский рынок — привлекательный для всех без исключения автопроизводителей — найден через обратный маневр. Передать дистрибьюцию от импортера дилеру: тот придержит имущество и наработки до тех пор, пока санкционная буря не стихнет. Представительства соблюдают санкции, не вставляют палки в колеса своим же коллегам на других рынках, а бизнес в России идет и даже приносит прибыль. А в случае с корейцами — еще и под контролем своего же человека, который уж точно не навредит предприятию.
Красиво? Долго договаривались и торговались, судя по всему, но оно того стоило: именно корейские бренды первыми из всего списка вернутся в Россию — причем на привычное, свое же место. И вернутся с наименьшими потерями.