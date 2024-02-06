Эксперт Пиголкин спрогнозировал скорое подорожание новых автомобилей в России

Директор автомобильного маркетплейса CarClick Сергей Пиголкин предупреждает, что импортируемые машины подорожают в России уже этой весной. «Прошлогодние» легковушки, на которые предлагались скидки, постепенно исчезают из продажи, а авто 2024 года, наоборот, только появляются на рынке — и о всякого рода дисконтах пока говорить рано.

Как сообщает пресс-служба CarClick, на автомобильном рынке наблюдаются проблемы с ассортиментом — найти желаемую машину нужного цвета и комплектации становится сложно. И дальше будет только хуже: из-за празднования Нового года в Китае в феврале весь бизнес встанет на паузу на пару недель, и начнутся перебои с отгрузками, поэтому ждать новых поставок раньше конца марта или даже апреля не стоит.

А эти самые отгрузки продолжают дорожать. Так, например, стоимость доставки популярного кроссовера Geely Monjaro увеличилась в январе на 1000-1300 долларов. И подобная ситуация свойственна и некоторым иным брендам.

Другим фактором повышения цен может послужить введение ограничения на ввоз машин с 1 апреля, а еще многих импортеров тревожит курс рубля — большинство из них прогнозирует падение российской валюты в марте, что повлечет за собой увеличение прайсов. Значительная часть игроков рынка уже оптимизировала свои расходы и наценки, а многие и вовсе работают в минус, утверждают в CarClick, так что на снижение цен за счет импортеров рассчитывать не стоит.